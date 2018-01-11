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Türkiye ile Rusya'yı birbirine düşüremeyince çıldırdı! ABD'den flaş açıklama

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Suriye'deki çözüm çalışmaları için sürdürülen Soçi süreci hedef alındı.

11 Ocak 2018 Perşembe 23:05
Türkiye ile Rusya'yı birbirine düşüremeyince çıldırdı! ABD'den flaş açıklama

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Yakın Doğu İlişkileri'nden sorumlu Yardımcı Asistanı David Satterfield, Türkiye-Rusya ve İran'ın birlikte yürüttüğü Soçi sürecini hedef alarak, bunun meşru olmadığını ve meşrulaşmasına müsade etmeyeceklerini açıkladı.

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi'nin sorularını yanıtlayan Satterfield, Soçi sürecine nasıl karşılık verecekleri üzerinde değerlendirmelerde bulundu.

ABD, SURİYE KONUSUNDA SOÇİ’DEKİ KONGREYE KARŞILIK OLARAK BM ÜZERİNDEN HAREKET EDECEK

Satterfield, Washington’un Suriye konusunda Soçi’deki Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’ne ‘karşılık olarak’ Birleşmiş Milletler (BM) üzerinden hareket etme niyetinde olduğunu belirtti.

Satterfield, “Biz, ABD’nin ve uluslararası toplumun tüm yaptıkları konusunda BM üzerinden, BM Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) ve 2254 sayılı kararın meşruiyeti üzerinden hareket etme niyetindeyiz. Bunlar Soçi’ye, Rusya’nın (çözüm sürecinde) kontrol kurmaya ve kendi gündemiyle sınırlı kalmaya yönelik inisiyatiflerine bir karşılık” ifadelerini kullandı.

"(SOÇİ SÜRECİ) MEŞRU DEĞİL, MEŞRULAŞTIRMAYACAĞIZ"

Satterfield, “Rusya’nın sürdürdüğü alternatif (çözüm) sürecini meşrulaştıramayız ve meşrulaştırmayacağız” diye sözlerini sürdürdü.

"İRAN'I SURİYE'DEN ÇIKARMAK İÇİN SERT YAPTIRIMLARIMIZ VE ÖNLEMLERİMİZ OLACAK"

Satterfield ayrıca, ABD'nin Suriye'deki İran güçlerini nasıl ülkeden çıkaracağına ilişkin soruya ise, "Senatör, bu bir takım önlemlerin birleşimiyle yapılacak. İlk ve öncelikli olan adım ise, ABD ve partnerlerimiz tarafından fiziksel araçlardan mahrum bırakmaya ve İran'ın aktivitelerini finanse etmeye yönelik uygulanacak sert yaptırım ve önlemler olacak" dedi.

Haber Tarihi: 11 Ocak 2018 Perşembe 23:05
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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