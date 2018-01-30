Türkiye ile Rusya arasında kritik görüşme

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Afrin'deki operasyon ve Soçi zirvesi konuşuldu.
30 Ocak 2018 Salı 10:42
AYRINTILAR GELECEK...
Haber Tarihi: 30 Ocak 2018 Salı 10:42
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