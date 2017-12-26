Kültür AŞ
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Türkiye ile Rusya anlaştı… ABD izlemesin diye…

Rusya’dan alınacak S-400 füze sistemlerinin ödemesi dolar ya da euro yerine yerel parayla yapılacak.

26 Aralık 2017 Salı 06:36
Türkiye ile Rusya anlaştı… ABD izlemesin diye…

S-400 füze sistemleri için kaparoyu ruble üzerinden ödeyen Türkiye’nin ana ödemeleri de dolar ve euro yerine yerel parayla yapması bekleniyor. Burada da öne çıkan para birimi ruble olurken, dolarla ödeme konusunda en önemli sakınca, ABD’nin dolar transferlerini SWIFT sistemi üzerinden izlemesi ve isterse engellemesi olarak öne çıkıyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Askeri Teknik İşbirliği’nden sorumlu danışmanı Vladimir Kojin, S-400 hava savunma sistemlerinin teslimatı konusunda Türkiye ile tüm konuların çözüldüğünü belirterek, “Teslimatların 2019 sonu veya 2020 başında yapılacağını öngörüyoruz” dedi.

Ödemede ortak plan

Rus basınına konuşan Kojin ayrıca, anlaşmasının bir kısmının, Rusya tarafından sağlanacak krediyle karşılanacağını belirtti. Kojin, kontratın Türkiye ile Rusya arasında önümüzdeki günlerde imzalanabileceğini söyledi. Sistemlerin teslimatı konusunda Türkiye ile tüm konuların çözüme kavuşturulduğunu vurgulayan Kojin, “Türkiye ile Rusya sistemlerin ödemesi konusunda ortak bir plan geliştirdi” diye konuştu.

Edinilen bilgiye göre S-400 görüşmeleri Rusya’dan gelen yetkililerle tamamlanacak. Rusya ve Türkiye’nin, füze sistemlerinin ödemesi konusunda TL, ruble ya da bölgeden üçüncü bir ülkenin para birimi üzerinde durduğu, burada da öne çıkan tercihin ruble olduğu öğrenildi. Ödemelerin dolar veya euro üzerinden yapılmasının sebebinin ise dolar üzerinden para transferlerinin ABD’li, euro üzerinden para transferlerinin AB’li makamlarca izlenebilmesi olduğu kaydedildi.

Ruble ile yapılmıştı

ABD’nin soğuk baktığı projenin ödemelerinde herhangi bir aksaklık yaşanmaması ve ABD’nin ödemeleri geciktirmesi ya da dordurması gibi ihtimallere karşı yerel para üzerinden ödemenin öne çıktığı kaydedildi. S-400’lerin kaparo ödemesi de ruble üzerinden yapılmıştı.

Dolarla yapılan transferler, taraflardan birisi ABD olmasa bile SWIFT sistemi üzerinden ABD kontrolüne giriyor. Dolar cinsinden SWIFT transferlerin bilgilerine ABD tarafından erişilebiliyor ve istenirse engellenebiliyor. ABD’nin ambargosuyla karşılaşan İran’ın da daha önce para transferleri konusunda sıkıntı yaşadıkları biliniyor.

Nihai görüşmelerden sonra açıklanacak

Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son buluşmasında açıklanabileceği iddia edilen S-400 anlaşmasının da yetkililerce yapılacak nihai görüşmelerin ardından müstakil bir toplantıyla duyurulmasının planlandığı ifade edildi

Haber Tarihi: 26 Aralık 2017 Salı 06:36
  1. ABD
  2. İran
  3. dolar
  4. Rusya
  5. Tayyip Erdoğan
  6. Vladimir Putin
  7. Recep Tayyip Erdoğan

    Son Eklenen Haberler

    İşte Cumhurbaşkanı’nın istediği o ada
    1. İşte Cumhurbaşkanı’nın istediği o ada
    2. Araç sahipleri dikkat! Kötü sürücü..
    3. Gerginlikte 2. Perde! İki belediyenin..
    4. İşte ‘tek tipin’ detayları… Sadece o..
    5. ABD resmen yeni bir terör örgütü..
    6. ABD’ye o ülkeden tarihi rest!..
    7. Ünlü futbolcu itirafçı oldu… Tüm..
    8. Resmi Gazete’de yayımlanıp yürürlüğe..
    9. Beyoğlu ve Çatalca’da başladı! Polis..
    10. Türkiye ile Rusya anlaştı… ABD..
    11. CHP’yi zora sokan 86 yıl önceki..
    12. 6284 sayılı düzenleme Mor Çatı’yı..
    13. İslam dünyasının lideri Türkiye olsun
    14. Hizb-ut Tahrir’e ‘Zek’ kumpası
    15. ‘Tek tip’ düşmanlar
    16. ‘Tam Bağımsızlık’ adımları hızlanıyor
    17. DHKP-C sevdalısı Kemalistler şokta!
    18. İHL’ler, medeniyet inşası görevi görüyor
    19. Özel okula karşı olan sendikacıya bak...
    20. Sudan bayram yeri gibi
    Skandal kararı böyle duyurdu! ‘Talimatı verdim büyükelçilik Kudüs’e taşınacak’
    Skandal kararı böyle duyurdu! ‘Talimatı verdim büyükelçilik Kudüs’e taşınacak’
    Doğu Perinçek konuştu: Ancak silahla olur
    Doğu Perinçek konuştu: Ancak silahla olur
    Kendi isteğiyle teslim oldu! Tüm isimleri teker teker verdi
    Kendi isteğiyle teslim oldu! Tüm isimleri teker teker verdi
    O ülkede Türk birlikleri darbeyi önledi
    O ülkede Türk birlikleri darbeyi önledi
    ABD adına tehdit etti… ‘Ya teklifi kabul edin ya da…’
    ABD adına tehdit etti… ‘Ya teklifi kabul edin ya da…’

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 24.12.2017
    Türkiye'nin konuştuğu an... Koruma zaafiyeti mi var?
    Türkiye'nin konuştuğu an... Koruma zaafiyeti mi var?
    Diriliş Ertuğrul hayranlarına senaristten müjde
    Diriliş Ertuğrul hayranlarına senaristten müjde