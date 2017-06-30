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Türkiye ile Macaristan arasında dev işbirliği

Türkiye ile Macaristan arasında kültür, orman, su işleri, gençlik ve spor alanını kapsayan mutabakat zaptı ve anlaşma imzalandı.

30 Haziran 2017 Cuma 14:11
Türkiye ile Macaristan arasında dev işbirliği

Başbakan Binali Yıldırım ile Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Çankaya Köşkü'nde düzenledikleri ortak basın toplantısı öncesi, iki ülke arasındaki anlaşmaların imza törenine katıldı.

Törende, Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile Macaristan Ulusal Politikalar Devlet Sekreteryası arasında iş birliğine ilişkin mutabakat muhtırasını, Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak ile Macaristan Başbakan Bardımcısı Zsolt Semjen imzaladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Macaristan İnsan Kaynakları Bakanlığı arasında gençlik ve spor alanında iş birliği mutabakat zaptı, İnsan Kaynakları Bakanı Zoltan Balog ile Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç tarafından imzalandı.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Macaristan Tarım Bakanlığı arasında doğa koruma ve milli parklar alanında iş birliğine dair niyet mektubuna, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ile Macaristan Tarım Bakanı Sandor Fazekas imza koydu.

Milli Kütüphane ile Macaristan Milli Szechenyi Kütüphanesi arasında mutabakat zaptı, Macaristan Ulusal Szechenyi Kütüphanesi Genel Müdürü Laszlo Tüske ile Milli Kütüphane Başkanı Zülfi Toman tarafından imza altına alındı.

Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ile Macaristan Milli Arşivi Arasında İşbirliği Protokolü'nü, Macaristan Ulusal Arşivleri Genel Müdürü Csaba Szabo ile Devlet Arşivleri Genel Müdürü Uğur Ünal imzaladı.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 30 Haziran 2017 Cuma 14:11
  1. Türkiye
  2. Çankaya
  3. Binali Yıldırım
  4. Akif Çağatay Kılıç
  5. Çan
  6. Mac
  7. Macaristan
  8. Ulus
  9. Veysel Eroğlu
  10. Veysi Kaynak
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