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Türkiye ile Katar yeni işbirliği anlaşması

Katar Emiri Temim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Doha ziyareti sırasında imzalanan bir anlaşma ve 4 mutabakat zaptını onayladı

09 Şubat 2018 Cuma 08:30
Türkiye ile Katar yeni işbirliği anlaşması

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen kasım ayında başkent Doha'ya gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında imzalanan bir anlaşma ile 4 mutabakat zaptını onayladığı bildirildi. 

Katar haber ajansı QNA'ya göre Şeyh Temim, Türkiye ile Katar arasında Cezai Konularda Adli İş Birliği Anlaşması'nı onaylayan bir belge yayımladı.
 
Katar Emiri'nin ayrıca, Katar Medya Kurumu (QMC) ile Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) arasındaki işbirliği protokolü, Katar Merkez Bankası ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası arasındaki Merkez Bankacılığı Alanında Mutabakat Zaptı, Turizm Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı ile Hukuki ve Adli Eğitim İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı'nı onayladığı duyuruldu.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Kasım 2017'deki Doha ziyareti sırasında işbirliği anlaşması ve mutabakat zaptları imzalanmıştı.

Haber Tarihi: 09 Şubat 2018 Cuma 08:30
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