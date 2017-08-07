Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Türkiye ile Katar arasındaki deniz tatbikatı tamamlandı

Türkiye ile Katar deniz kuvvetlerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği askeri tatbikat sona erdi.

07 Ağustos 2017 Pazartesi 22:17
Türkiye ile Katar arasındaki deniz tatbikatı tamamlandı

Türkiye ile Katar deniz kuvvetlerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği askeri tatbikat sona erdi.

Katar Savunma Bakanlığı'na bağlı Manevi Yönlendirme İdaresi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Katar kara sularında 6-7 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilen tatbikatın sona erdiği duyuruldu.

Açıklamaya göre, tatbikata Katar'dan, Emirlik Hava Kuvvetleri, Ortak Özel Kuvvetler'e bağlı Özel Deniz Gücü ile Sınır ve Sahil Güvenlik Genel İdaresi, Türkiye'den ise Donanma Komutanlığı'na bağlı TCG Gökova Fırkateyni katıldı.

Tatbikatın, "deniz terörü ve korsanla mücadele" ile "şüpheli gemilere baskın düzenlenmesi" şeklinde iki aşamadan oluştuğu aktarıldı.

Açıklamada, söz konusu tatbikatın, iki ülke arasında daha önce imzalanan anlaşmalar ile savunma iş birliği doğrultusunda gerçekleştirildiği kaydedildi.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2017 Pazartesi 22:17
  1. katar
  2. askeri tatbikat
  3. Anadolu Ajansı
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Pakistan'da bombalı saldırı: 22 yaralı
    1. Pakistan'da bombalı saldırı: 22 yaralı
    2. Türkiye ve Katar'dan gövde gösterisi!
    3. Yalovalı karateciler Gaziantep’te 2..
    4. Van’da elektrik kesintisi sorunu
    5. Bolvadin’de jandarmadan uyuşturucu..
    6. FETÖ şüphelisinin içinde bulunduğu..
    7. Turgutreis Lions Kulübünden Başkan..
    8. Kayseri’deki fabrika yangınının çıkış..
    9. Kırşehir’de ‘Gençler Abdal Sazı’..
    10. Gernot Erler: Kırım konusu, Donbas..
    11. Vali Aktaş kanaat önderleriyle bir..
    12. Ortaca’da orman yangını
    13. Kelkit Çayı’nda rafting heyecanı
    14. Vali Kalkancı Suriyeli misafirleri..
    15. TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Dr. Orkun..
    16. BUSKİ Keles’te yatırımlarına devam..
    17. Bitlis’te satranç turnuvası
    18. Ürdün Kralı Abdullah ve Filistin..
    19. Manisalı judocu Şili’de Türkiye’yi..
    20. Bigadiç’te geleneksel köy hayrı
    Direksiyon tutuş şekliniz kişiliğinizi ele veriyor
    Direksiyon tutuş şekliniz kişiliğinizi ele veriyor
    Erdoğan sinyali verdi! O il başkanlarının...
    Erdoğan sinyali verdi! O il başkanlarının...
    Çöküyorlar! İslam ülkelerine kritik uyarı...
    Çöküyorlar! İslam ülkelerine kritik uyarı...
    Alman kanalıyla basılınca kaçtı!
    Alman kanalıyla basılınca kaçtı!