Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Türkiye ile Katar 3. ülke pazarlarına yönelecek

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Katar ile ticareti artırmak amacıyla özellikle Irak ve İran üzerinden transiti kolaylaştırmaya yönelik çalışmaların hızlandırılacağını belirterek, “İki ülke arasındaki transit geçişleri kolaylaştıracak, Irak üzerinden transit geçişler sağlayacak bir mekanizma oluşturmak istiyoruz” dedi.

17 Ocak 2018 Çarşamba 09:18
Türkiye ile Katar 3. ülke pazarlarına yönelecek

Tüfenkci, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Katar Ticaret ve Sanayi Odası tarafından, Sheraton Grand Doha Resort & Convention Hotel’de düzenlenen “Türkiye-Katar İş Forumu”na katıldı.

Bakan Tüfenkci, buradaki konuşmasında, Katar’ın güvenlik, huzur ve istikrarını Türkiye’nin güven ve istikrarından ayrı görmediklerini, özellikle son yıllarda karşılıklı ortak siyasi iradeyle ilişkilerin mükemmel düzeye ulaştığını söyledi. Tüfenkci, iki ülke arasında 2015 yılında 784 milyon dolar düzeyinde bulunan ticaret hacminin, 2016 yılında 678 milyon dolara gerilese de 2017 yılının 11 ayı itibariyle 788 milyon dolara ulaştığına dikkati çekti. Tüfenkci, “İki ülke dış ticaretinin bu seviyenin çok daha üzerinde olması gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda da en büyük görev, siz iş adamlarına düşmektedir. İki ülkenin siyasileri ve ilgili bakanlıkları olarak bizler, her türlü desteği vermeye hazırız” diye konuştu.
Ekonomide yapısal reformlara büyük önem verildiğine işaret eden Tüfenkci, büyük ölçekli enerji altyapı yatırımlarını da kapsayan çok önemli kalkınma projelerinin hayata geçirildiğini belirtti.

Bakan Tüfenkci, iki ülke ekonomilerinin birbirlerini tamamlayıcı nitelikte olduğuna dikkati çekerek, birçok alanda ortak yatırımlarla üçüncü ülke pazarlarına birlikte girilebileceğini söyledi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 17 Ocak 2018 Çarşamba 09:18
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul'un tarihi mirası cebe taşındı
    1. İstanbul'un tarihi mirası cebe taşındı
    2. İsrail: Amerika, büyükelçiliğini..
    3. Dünya olası 'Afrin' operasyonunu..
    4. Robotun vergisini kim ödeyecek?
    5. Ücretsiz internet eğitimi verilecek
    6. Eski CIA çalışanının belge sakladığı..
    7. Benfica'dan Galatasaray'a Talisca..
    8. Sanalı takip ediyoruz ama güvenmiyoruz
    9. İstanbul için çok ciddi uyarı!
    10. Uçuşlarda yeni dönem Mart ayında..
    11. Tayvan'da 5.7 büyüklüğünde deprem..
    12. Yazılımcı ve mühendis aranıyor
    13. Komandoların Afrin'e dualarla..
    14. İngiltere'de 'yalnızlıktan sorumlu'..
    15. Dolar güne nasıl başladı?
    16. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü..
    17. Ozan Tufan'ın yeni adresi belli oldu!
    18. Binlerce emekliyi ilgilendiriyor! Son..
    19. Türk lider Trump'ı böyle uyardı! Rusya..
    20. Leverkusen'den Tolgay Arslan için yeni..
    Sözde PKK komutanı saf değiştirdi
    Sözde PKK komutanı saf değiştirdi
    İşte yılın ilk seçim anketi
    İşte yılın ilk seçim anketi
    NATO'dan flaş Türkiye açıklaması
    NATO'dan flaş Türkiye açıklaması
    Pilot ‘Birden sağ motor hızlandı’ demişti… Şok bir yorum geldi!
    Pilot ‘Birden sağ motor hızlandı’ demişti… Şok bir yorum geldi!
    'Erdoğan'dan İdlib'i alacağız' diyordu...
    'Erdoğan'dan İdlib'i alacağız' diyordu...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 17.01.2018
    Papa'yı ağırlayan Hristiyan ülke karıştı! Kiliseler ateşe verildi
    Papa'yı ağırlayan Hristiyan ülke karıştı! Kiliseler ateşe verildi
    İsrailli yazardan İsrail'e şok sözler: Erdoğan korkmadan...
    İsrailli yazardan İsrail'e şok sözler: Erdoğan korkmadan...