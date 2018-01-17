Türkiye ile Katar 3. ülke pazarlarına yönelecek

Tüfenkci, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Katar Ticaret ve Sanayi Odası tarafından, Sheraton Grand Doha Resort & Convention Hotel’de düzenlenen “Türkiye-Katar İş Forumu”na katıldı.

Bakan Tüfenkci, buradaki konuşmasında, Katar’ın güvenlik, huzur ve istikrarını Türkiye’nin güven ve istikrarından ayrı görmediklerini, özellikle son yıllarda karşılıklı ortak siyasi iradeyle ilişkilerin mükemmel düzeye ulaştığını söyledi. Tüfenkci, iki ülke arasında 2015 yılında 784 milyon dolar düzeyinde bulunan ticaret hacminin, 2016 yılında 678 milyon dolara gerilese de 2017 yılının 11 ayı itibariyle 788 milyon dolara ulaştığına dikkati çekti. Tüfenkci, “İki ülke dış ticaretinin bu seviyenin çok daha üzerinde olması gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda da en büyük görev, siz iş adamlarına düşmektedir. İki ülkenin siyasileri ve ilgili bakanlıkları olarak bizler, her türlü desteği vermeye hazırız” diye konuştu.

Ekonomide yapısal reformlara büyük önem verildiğine işaret eden Tüfenkci, büyük ölçekli enerji altyapı yatırımlarını da kapsayan çok önemli kalkınma projelerinin hayata geçirildiğini belirtti.

Bakan Tüfenkci, iki ülke ekonomilerinin birbirlerini tamamlayıcı nitelikte olduğuna dikkati çekerek, birçok alanda ortak yatırımlarla üçüncü ülke pazarlarına birlikte girilebileceğini söyledi.