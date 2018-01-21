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Türkiye ile Irak'tan flaş açıklama

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Irak Dışişleri Bakanı İbrahim el-Caferi ile Bağdat'ta Irak Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutu'ndaki görüşmelerinin ardından ortak basın açıklaması yaptı.

21 Ocak 2018 Pazar 14:26
Türkiye ile Irak'tan flaş açıklama

Bağdat'ta bulunmaktan ve Iraklı mevkidaşı Caferi ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çavuşoğlu, iki ülkeyi ve bölgeyi ilgilendiren konular hakkında samimi bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi.

Çavuşoğlu, "DEAŞ'a karşı elde edilen zafer için Sayın Caferi'nin nezdinde Irak halkına Türk halkının tebriklerini ilettim. DEAŞ ile mücadele döneminde olduğu gibi DEAŞ sonrası Irak'ın yeniden imarı konusunda da Irak'ın en büyük destekçisi, kardeşi olan Türkiye'dir. Tüm imkanlarımızla kardeş Irak'ın yanında olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Türkiye'nin, Irak'ın toprak bütünlüğü, siyasi birliği ve egemenliğine en güçlü şekilde destek vermeye devam edeceğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Erbil tavsiyelerimizi dinlemedi, bir referanduma gitti. Eminim bu referandumun nasıl bir yanlış adım olduğunu kendileri de idrak etti. Burada herkesin Irak Anayasasına Irak kanunlarına ve anayasa mahkemesinin verdiği kararlara saygı duyması gerek. Aranacak bir hak varsa, onun yeri Bağdat'tır, başka yer değildir." dedi.

Haber Tarihi: 21 Ocak 2018 Pazar 14:26
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