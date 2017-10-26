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'Türkiye ile ilişkilerimiz aşırı derecede iyi'

Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin, Türkiye ile ilişkilerinin "aşırı derecede iyi" olduğunu belirtti.

26 Ekim 2017 Perşembe 20:36
'Türkiye ile ilişkilerimiz aşırı derecede iyi'

Klimkin, Kiev'de katıldığı bir forumda, soruları cevapladı. Türk-Rus ilişkilerindeki yakınlaşmanın Türk-Ukrayna ilişkilerine, özellikle de Ukrayna'nın Kırım politikasına etkisinin olup olmadığı yönündeki soruya verdiği yanıtta, Türkiye'nin Kırım konusunda ilkeli bir duruşunun olduğunu ve bunun değişmediğini belirtti.

Rusya'nın 2014 yılında Ukrayna'nın Kırım Yarımadası'nı ele geçirip ilhak etmesinin dünyada İkinci Dünya Savaşı'ndan beri mevcut olan hukuk düzeninin ihlali anlamına geldiğini söyleyen Bakan Klimkin, bunun da ötesinde, yarımadada insani trajeninin yaşandığını dile getirdi.

Rusya'nın Kırım'ın yerli halkı olan Kırım Tatarları'na yönelik her türlü baskıyı arttırdığını belirten Klimkin, Kırım Tatarları'nın pek çoğunun, Rusya'nın mevcut yasalarını ihlal etmedikleri halde Rus makamları tarafından tutuklanıp hapis cezalarına çarptırıldıklarını kaydetti. Öte yandan Türkiye ile Rusya arasında belli konularda ilişkilerin gelişmesinin Türk-Ukrayna ilişkilerine olumsuz etkisinin olmadığını ifade eden Bakan Klimkin, Türkiye'nin Kırım konusunda sağlam ve ilkeli bir duruşunun olduğunu kaydetti.

Türkiye ve Ukrayna arasındaki ilişkileri pek çok alanda "aşırı derecede iyi" olarak tanımlayan Ukraynalı bakan, bunların içinde insani alanın da bulunduğunu ve Ukraynalıların dünyada pasaporta gerek kalmadan modern kimliklerle giriş yapabildikleri ülkelerden birinin Türkiye olduğunu belirtti.

Haber Tarihi: 26 Ekim 2017 Perşembe 20:36
  1. ukrayna türkiye
  • AYHAN ERGİNÖZ-EMETAYHAN ERGİNÖZ-EMET1 sa önce
    TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN ULUSLAR ARASI DİPLOMASİDE ÖNEMİNİ HER GEÇEN GÜN AĞIRLIĞINI HİSSETTİREREK VE KATLANARAK ARTMAKTADIR. DIŞ İŞLERİMİZ DİPLOMOSİDE Kİ PROFESYONELLİĞİ SAYESİNDE KENDİNİ BİLMEZDIŞ SİYASİ ODAKLARIN SÖZDE DİKTALARI; TEVAZU, RİCA VE MİNNETE DÖNÜŞMÜŞTÜR BU BAŞARI DİPLOMASİ ADINA DIŞ İŞLERİ BAKANLIĞIMIZIN TÜRKİYE CUMHURİYETİ NEZNİNDE BÜYÜK DEVLET OLMA ONURUNUN EN BÜYÜK KAZANIMIDIR. BU BAĞLAMDA KÜRESEL AÇIDAN, DIŞ SİYASİ ARENADA VE BÖLGESİNDE HİSSEDİLİR BİR SAYGINLIKLA SÖZÜ DİNLENEN BİR ÜLKE KONUMUNDAYIZ. EN BÜYÜK ÖRNEĞİ; CUMHURBAŞKANIMIZIN SIRBİSTAN VE UKRANYA ZİYARETLERİNDE KENDİLERİNE DUYULAN SAYGI, İTİBAR, GÜVENİN BALKANLAR DA VE ORTA AVRUPA DA KABUL GÖRÜP; TÜRK DİPLOMASİ ADINA BİR KEZ DAHA GÜVENLE TESCİL EDİLMESİDİR. GÖRÜNEN O Kİ DİPLOMASİDEKİ BU SAYGINLIK HER ÜLKENİN, SİYASİ OTERİTESİNİN BİRBİRİNE KARŞI DUYULAN GÜVENİN DE BİR ESERİ OLSA GEREK. TÜRKİYENİN BÖLGESİNDE VE GÜÇLER DENGESİNDE YERİNİ BELİRLİYEN; GÜVEN ESASINA DAYALI DİPLOMASİSİDİR. SAYIN: PETRO POROŞENKO KOL KIRILIR YEN İÇİNDE KALIR YENLERİNİZİ ENLERİNİZ(ARTILARINIZ)OLANA KADAR SİYASİ ARENA DA BİLEYİN VE ROLLERİNİZ ZAMANLA DEĞİŞECEK ŞEKİLDE (BOĞA MATADOR İLİŞKİSİ OLARAK) SAVAŞINIZI SÜRDÜRÜN ORTA İÇ AVRUPA DA EKONOMİK ÇIKARLARIN VE SINIR GÜVENLİĞİN AÇISINDAN RUSYA’YLA DOSTANE SICAK İLİŞKİLER KURUP GELİŞTİRMEK SENİN YARARINA VE MENFAATİNEDİR ÇÜNKÜ: SAVUNMA SANAYİN VE ALT YAPISI ESKİ SOVYETLER BİRLİĞİ TEKNOLOJİSİ BUNU NATO STANDARTLARINA ADAPTE ETMEN İÇİN SENİN ZAMANA VE PARAYA İHTİYACIN VAR GELİŞEN OLAYLARA BAKILIRSA SEN BUNU GERÇEKLEŞTİRECEK ZAMANI RUSYA YA ZATEN KAPTIRMIŞSIN PARA İSE SENDE YOK BUNU GERÇEKLEŞTİRMEN İÇİN KENDİ İÇ DİNAMİKLERİNDEN YA GÜÇ ALMALISIN YÂDA NATO VE AB LI MÜTTEFİKLERİNE ÖDÜN VERMELİSİN KIŞINDA GELMESİNE DE İKİ AY KALDI SOĞUKTAN TİR TİR TİTREMEK İSTEMİYORSAN KÖMÜRÜ VE DOĞAL GAZINA BAĞIMLI OLDUĞUN RUSYA YA LA HER AÇIDAN İYİ GEÇİNMELİSİN YOKSADÜNYANIN BİR ÇIBANI DA SEN OLURSUN SINIRLARIN İÇİNDEKİ MOZAİK KÜLTÜRÜNE SAYGILI OLASIN Kİ İÇ DİNAMİKLERİN SANA GÜÇ VERSİN. HADİ GÖREYİM SENİ GAZAN MÜBAREK OLSUN.
  • ikraikra1 sa önce
    Biz osmanli torunlariyiz..iyi gecinene iyi oluruz.. hainlik yapaninda celladi oluruz..
  • UmutUmut2 sa önce
    Tank motorunu verinde millet Altayimizin gucunu bir gorsun. Yerli motor 2023de insallah

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