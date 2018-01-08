'Türkiye ile ilgili büyük hesaplar var'

Eski Milli Eğitim Bakanı Avcı, "Türkiye, gerçekten olmayan bir tehlikeyi abartıyor olabilir mi? 15 Temmuz diye bir şey olmadı mı? Sadece eğitim alanından vereceğimiz örnekler bile Türkiye ile ilgili büyük hesapların olduğunu ortaya koyuyor" dedi. Eski Milli Eğitim Bakanı, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) Crowne Plaza İstanbul Harbiye Otel'de düzenlenen, MEB adına yurt dışına gönderilen öğrencileri bilgilendirme toplantısının açılış oturumunda, Türkiye'nin bu alanda çok büyük mesafe aldığını dile getirdi.

Avcı, özellikle Avrupa ve Amerika'da Türkiye hakkında son dönemde çok ciddi ve sistematik dezenformasyon, yanlış bilgilendirme kampanyasının yürütüldüğüne dikkati çekerek, ülkenin son dönemde çok ciddi bir saldırı altında olduğunu kaydetti.

Avcı, "Siz bunu söylediğinizde 'Türkiye'de de iktidar dış tehlike diyerek etrafında bir bütünleşme sağlamaya çalışıyor' derler." değerlendirmesinde bulunarak, şunları kaydetti:

"Evet dünyanın her yerinde özellikle siyasi iktidarlar bunun için varsa yabancı tehdidini de bir ikna aracı olarak kullanırlar. Hatta, pek çok yerde olmayan yabancı tehditler de icat ederek kendi etraflarında bir bütünleşme sağlamaya çalışırlar. Bunlar dünya siyasetinde örnekleri görülen uygulamalar ama çok meşhur söz vardır; paronayak olmamız takip edilmediğimiz anlamına da gelmez. Aynı şekilde Türkiye'de siyasi iktidarda tüm siyasi iktidarlar gibi olabildiğince daha çok millet desteğini arkasına almak ister. Muhalefetler de aynı şekilde. Bunun için de her türlü argümanı da kullanmaları rastlanan bir durumdur ama Allah aşkına Türkiye, gerçekten olmayan bir tehlikeyi abartıyor olabilir mi? 15 Temmuz diye bir şey olmadı mı? Sadece eğitim alanından vereceğimiz örnekler bile burada büyük bir şeyin dönmekte olduğunu, Türkiye ile ilgili büyük hesapların olduğunu ortaya koyuyor. Yanı başımızda Suriye, ondan önce Irak, şimdi İran, yukarıda Gürcistan, Ukrayna... Dünya haritasını gözünün önüne getirin ve dünyanın hangi ülkesinin etrafında bu kadar sıcak yangın var?"

"Ülkeler arası rekabet, küresel niteliğe büründü"

MEB Bakan Yardımcısı Orhan Erdem de içinde bulunulan yüzyılda küreselleşme, sosyoekonomik gelişmelerin ve bilgi iletişim teknolojilerinin, ekonomik, toplumsal ve birçok alanda hızlı ve kapsamlı değişimlere sebep olduğunu dile getirdi.

Erdem, üniversite eğitiminin, yüksek öğretim, doktora gibi çalışmaların bu çağda, bilgi temelli toplumu oluşturmak için önemli işlevlere sahip alanlar olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Yeni dünya düzeninin gerektirdiği iyi yetişmiş insan kaynağı ve inovasyon, ekonomilerin önemli bir itici gücü ve eğitimin de değişen önceliği haline gelmiştir. Bilgi ve teknolojide öncü olan ülkeler, ekonomi ve siyasi rekabette de gücü elinde bulundurmayı başarmışlardır. Ülkeler arası rekabet, kıtalar arası, bölgesel ve küresel niteliğe bürünmüştür. Yoğunlaşan rekabet koşullarının belirleyici unsuru yüksek nitelikli insan gücü olduğundan yüksek nitelikli, yüksek öğretim talebi de hızla artmaktadır. 21. yüzyılda yüksek öğretim, kitlesel eğitim yapmakla birlikte, esas olarak uluslararası rekabet gücüne sahip insan gücü yetiştirmeye odaklanmaktadır."

Erdem, "Demokratik atılımlarımız ve yükselen ekonomik performansımızın desteğiyle uyguladığımız aktif ve çok yönlü dış politika sonucunda bölgemizdeki ve dünyadaki Türkiye imajı tamamen değişmektedir." diyerek, Türkiye'nin ve bölge ülkelerin geleceğine ışık tutan tüm bilim insanlarının kılavuzlarının öğrenciler olduğunu sözlerine ekledi.