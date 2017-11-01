Türkiye ile Azerbaycan arasında 6 anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev dün Zagulba Sarayı'ndaki baş başa görüşmenin ardından Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısına başkanlık etti. Toplantının ardından iki ülke arasında anlaşmalar imzalandı. Daha sonra iki lider ortak basın açıklaması yaptı. "Şu anda biz tabi farklı bir ülkede değiliz, evimizdeyiz" diyerek konuşmasına başlayan Erdoğan, özetle şöyle dedi:

TANAP EN GÜZEL ÖRNEK: Dün ve bugün yapılan görüşmelerle Türkiye- Azerbaycan arasındaki kardeşliğin ve dostluğun ne denli ileri bir seviyeye taşındığını heyecanla müşahede etmiş bulunuyoruz. Artık sadece belli alanlarda kıtaları birbirine bağlamıyoruz. Aynı zamanda enerji hatları noktasında da sürekli olarak birbirine bu tür bağlantıların kurulması Türkiye- Azerbaycan arasındaki bu bağlılığın, bu dayanışmanın ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. TANAP, bunun en güzel örneğidir.

FAZLA SÜRMEYECEK: Şu an yoğun şekilde TANAP ile ilgili çalışmalar devam ediyor. İnşallah, fazla sürmeyecek, kısa bir zaman sonra artık Azeri gazı buradan Avrupa'ya kadar akmaya başlayacak. Bu tabii birilerini rahatsız etmiyor değil, ediyor.

İNŞALLAH LONDRA'YA KADAR GİDER: İnşallah bundan sonra yüzbinlerce insan sadece Bakü-Tiflis-Kars değil, öyle bir gün gelecek ki ta Pekin'den Londra'ya kadar bu hattı kullanmak nasibi olacak. Bunları inşallah göreceğiz. Sadece insanlar buradan seyrüsefer etmeyecek. Aynı zamanda buradan çok ciddi yük taşımacılığı da yapılacak. Bu da özellikle ekonominin kazanımını ortaya koyması bakımından ucuz maliyetle nasıl bu yükler taşınır, bunu göstermesi bakımından çok büyük öneme haiz. Hele hele Kars-Tiflis-Bakü demiryolunun hayata geçmiş olması, attığımız adımın neticesini görmek bizleri ayrıca heyecanlandırıyor. Vatandaşlarımızın, halklarımızın artık Kars'tan Bakü'ye değil, inşallah Pekin'e kadar, oradan Londra'ya kadar gittikleri günleri hep beraber görürüz. Onların dualarına bizler de sahip oluruz.

6 ANLAŞMA İMZALANDI

Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı'nda Türkiye ile Azerbaycan arasında yükseköğretim alanında işbirliği protokolü, eğitim alanında işbirliği anlaşması, tercihli ticaret anlaşmasının imzalanmasına dair mutabakat zaptı, savunma sanayisi alanında işbirliği anlaşması, yem bitkileri tohum üretimi ve sertifikalandırılması alanında işbirliğine dair anlaşma ve Yüksek Düzeyli Strateji İşbirliği Konseyi 6'ncı Toplantı Protokolü imzalandı. Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan da eşlik etti.

ALİYEV'E 5 MİLYAR DOLARLIK SORU

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ticaret hacminin 1.6 milyar dolar olduğunu belirten Erdoğan, Aliyev'e dönerek, "İnanıyorum ki kısa zamanda aramızda şöyle 5 milyar doları yakalarız herhalde?" diye sordu. Aliyev'in de "İnşallah" diye karşılık vermesi üzerine Erdoğan, "İnşallah bunu yakalayacağız" dedi.

AZİZ KARDEŞİMİN LİDERLİĞİ SAYESİNDE...

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise "Dünyada birbirine bu kadar yakın olan, birbirine bu kadar destek olan başka ülke yok. Türkiye Azerbaycan kardeşliği bugün en yüksek zirvededir" ifadesini kullandı ve şunları söyledi: "Güçlenen Türkiye bizim gücümüzü artırır. Aziz kardeşimin liderliği sayesinde Türkiye dünya çapında bir güce sahiptir. Bu dostları sevindiriyor, düşmanları ise üzüyor. Biz isteriz ki dostları sevinsin. Türkiye ve Azerbaycan'ın birliği, kardeşliği ebedi olacak" şeklinde konuştu.

TANAP'TA PROBLEM YOK

Aliyev, Tanap'ın da hızla sürdüğünü belirtip "Hedeflerimize doğru inançla ilerliyoruz. TANAP yakın zamanda başlayacak. Bunun hayata geçmesiyle ilgili hiçbir problem yok" dedi.

BAKÜ TÜRK LİSESİ'NDE COŞKULU TÖREN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan ziyaretine eşlik eden eşi Emine Erdoğan, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Bakü Türk Lisesi'nin yeni binasının açılışını yaptı. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından fiziki altyapısı tamamen yenilenen okulda konuşan Emine Erdoğan, Azerbaycan'ın en başarılı okullarından biri olan Bakü Türk Lisesi ile gurur duyduklarını söyledi. Erdoğan, "Buradan mezun olan gençlerin hem Azerbaycan'ın güçlenmesine hem de Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin daha da gelişmesine büyük katkı sağlayacaklarına inanıyorum" dedi.