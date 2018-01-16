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Türkiye ile Amerika karşı karşıya gelecek!

The Times gazetesi Afrin’e yönelik operasyon hazırlığını baş yazısına taşıdı ve bu operasyonun ABD ve Türkiye'yi karşı karşıya getireceğini yazdı.

16 Ocak 2018 Salı 09:49
Türkiye ile Amerika karşı karşıya gelecek!

İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden Times, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'nin Afrin kentine her an operasyon düzenlenebileceğine dair yaptığı açıklamayı bir başyazısında yorumladı.

Türkiye'nin NATO'nun bir üyesi olarak 'Orta Doğu'daki amaçlarını gerçekleştirmek istiyorsa müttefiklerinin güvenini tazelemesinin daha çok başarı getireceğini' savunan gazete, farklılıkların NATO içinde çözülmesi gerektiğini belirtti.

"ERDOĞAN ATEŞLE OYNUYOR"

"Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'de ateş ile oynuyor" cümlesiyle başlayan başyazıda, Erdoğan'ın sözünü ettiği operasyonu gerçekleştirmesi takdirinde 'iki müttefik olan Türkiye ve ABD'nin karşı karşıya geleceği' uyarısı yapıldı.

Haber Tarihi: 16 Ocak 2018 Salı 09:49
  1. Afrin
  2. GÜNCEL Haberleri
  • BurhanBurhan1 sa önce
    Gelsin artık karşı karşıya, Abd ile artık müttefik olunmayacağı anlaşılmış olmalı!
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