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Türkiye ile Amerika arasındaki saat farkı artıyor

Enerji Bakanlığı'nın sürekli yaz saati uygulaması sebebiye Türkiye ile ABD arasındaki saat farkı yarından itibaren bir saat artıyor.

04 Kasım 2017 Cumartesi 10:16
Türkiye ile Amerika arasındaki saat farkı artıyor

ABD'de yaz saati uygulamasının yarın sona ermesiyle Türkiye-ABD arasındaki saat farkı 1 saat artıyor. 

ABD'de 5 Kasım'da yerel saatle 02.00'de saatler bir saat geri alınacak. Böylece Türkiye ile ABD arasındaki saat farkı 1 saat daha artacak.

ABD'nin "doğu yakası zaman dilimi"nde bulunan New York, New Jersey, Washington D.C, Boston, Philadelphia, Miami ve Atlanta şehirleriyle Türkiye arasındaki saat farkı 7 iken 8 olacak.

Ülkenin "merkez zaman dilimi"nde bulunan Chicago, Houston, San Antonio, Dallas, New Orleans, Memphis, Kansas City, Minneapolis şehirleriyle Türkiye arasındaki saat farkı da 8'den 9'a çıkacak.

ABD'nin "dağlık zaman dilimi"nde bulunan Albuquerque, Denver, Salt Lake City kentleriyle Türkiye arasındaki saat farkı ise 9 yerine 10 olacak. 

Ülkenin "pasifik zaman dilimi"nde bulunan Phoenix, Las Vegas, San Diego, Los Angeles, San Francisco, Portland ve Seattle şehirleriyle Türkiye arasındaki saat farkı 10'dan 11'e çıkacak.

ABD'nin Alaska eyaletiyle Türkiye arasındaki saat farkı 11'den 12'ye çıkarken, Hawaii eyaletiyle Türkiye arasındaki saat farkı da 13'ten 14'e yükselecek.

Söz konusu yeni saat uygulaması, ABD'de 11 Mart 2018 Pazar günü yaz saati uygulaması başlayana kadar devam edecek.

Haber Tarihi: 04 Kasım 2017 Cumartesi 10:16
  1. ABD
  2. Türkiye
  3. saat

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