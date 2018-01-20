Türkiye ile ABD'den kritik görüşme!
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ile telefonda görüştü. Görüşmede terör örgütü YPG/PYD’ye ABD tarafından verilen desteğin sona erdirilmesi gerektiğinin altını çizildi.20 Ocak 2018 Cumartesi 01:35
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı General H.R. Mcmaster ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede terör örgütü YPG/PYD’ye ABD tarafından verilen desteğin sona erdirilmesi gerektiğinin altını çizildi.
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