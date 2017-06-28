Türkiye ile ABD'den kritik görüşme!

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28 Haziran 2017 Çarşamba 18:53
Ayrıntılar geliyor...
Haber Tarihi: 28 Haziran 2017 Çarşamba 18:53
http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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