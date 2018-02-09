Türkiye İdlib'e hava üssü kuruyor!

Bir Türk askeri delegasyonu, geçtiğimiz Salı günü İdlib şehrinin kuzeydoğusundaki Teftanaz hava üssüne girerek burada bir hava üssü ve gözlem noktası kurulması için keşif çalışmalarında bulundu.

TEFTENAZ'DA HAVA ÜSSÜ KEŞFİ

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu noktayı aynı zamanda Astana anlaşmasının gözleneceği bir nokta olarak da kullanacağı ifade ediliyor. Yerel haber kaynaklarının ifadesine göre Türk delegasyonunu taşıyan dört askeri araç öğlen saatlerinde sınır bölgesini geçerek Teftanaz'daki hava üssünün güney bölgesine gitti ve bir süre burada keşif faaliyetlerinde bulundu. Delegasyonu taşıyan konvoy daha sonra Türkiye sınırına doğru ilerleyerek bölgeyi terk etti.

MERKEZ ÜS OLACAK

Türkiye'nin bölgede Teftanaz hava üssünü kendine ait bir hava üssüne çevireceği uzun süredir konuşuluyordu. Yine yerel kaynaklara göre Türkiye'nin Teftanaz'da teşkil edeceği hava üssü sadece helikopterler tarafından kullanılacak ve bu üste Halep, İdlib, Lazkiye ve Hama bölgelerindeki gözlem noktalarının yönetilmesi için bir komuta merkezi oluşturulacak. Türkiye'nin kısa bir süre içinde anlaşmaya varılan tüm askeri bölgelere birliklerini yerleştirmesi bekleniyor.

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ GÖZLEM NOKTALARINI ARTIRIYOR

Türkiye'nin halihazırda birçok gözlem noktası bulunuyor. İlk olarak İdlib ve Afrin arasındaki bölgeye konuşlanan Türk Silahlı Kuvvetleri, daha sonra Halep'in güney kırsalında muhalifler ile İran destekli Şii milisler arasındaki el İys bölgesine konuşlanmak üzere bölgeye gitmişti.

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