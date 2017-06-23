Türkiye için şaşırtan rapor! Nüfus 10 milyon azalacak

Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal İşler Bölümü (DESA), “Dünya Nüfus Tahmini Raporunu” güncelleştirdi. 2017 yılında 80 milyon 745 olan Türkiye’nin nüfusunun 2050 yılında 95 milyon 627’ye ulaştıktan sonra azalmaya başlayacağı ve 2100 yılında 85 milyon 776 kişiye düşeceği tahmin ediliyor.

Amerika’nın Sesi’ne (VOA) göre, 2017 “Dünya Nüfus Tahmini Raporunu"nda, dünya nüfusunun 7,6 milyar kişiye yükseldiği belirtildi. Raporda, dünya nüfusunun 2030 yılında 8,6 milyar, 2050 yılında 9,8, 2100 yılında ise 11,2 milyar kişiye ulaşacağı tahmin edilirken dünya nüfusuna her yıl yaklaşık 83 milyon kişi eklendiği belirtiliyor. Böylece, küresel nüfus son on yılda yüzde 1.24 oranında büyüdü.

TÜRKİYE’DE NÜFUS AZALACAK

BM raporunda Türkiye’nin 2017 yılı nüfusunun 80 milyon 745 kişi olduğu belirtildi. Böylece Türkiye, nüfusu itibariyle dünyanın en kalabalık ülkelerinin arasında 19. sırada bulunuyor.

Türkiye’nin nüfusunun 2030 yılında 88 milyon 417’ye, 2050 yılında 95 milyon 627 kişiye ulaşacağı, daha sonraki yıllarda ise azalmaya başlayarak 2100 yılında 85 milyon 776 kişiye düşeceği tahmin ediliyor.

Bu arada, 1.3 milyar nüfusu olan Hindistan'ın 2024 yılında şu anda 1,4 milyar nüfusa sahip Çin'i geçip dünyanın en kalabalık ülkesi olması bekleniyor.

26 Afrika ülkesinin nüfusunun 2050'ye kadar en az ikiye katlanacağı tahmin edildiği raporda dünyada halen 137 milyon kişi olan 80 yaş üzeri kişilerin sayısının 2050'de üç kat fazla artarak 425 milyon kişi olması öngörülüyor.



Bu çerçevede Avrupa'da halen toplam nüfusa oranı yüzde 25 olan 60 yaş ve üzeri nüfusun 2050'de yüzde 35'in üzerine çıkacağı düşünülüyor.

DÜNYANIN EN KALABALIK ÜLKELERİ

Bu arada, BM raporuna göre, 2017 yılında nüfusu en fazla olan on ülkenin sıralaması şöyle: Çin (1 milyar 410 milyon), Hindistan (1 milyar 339 milyon), ABD ( 324 milyon), Endonezya ( 264 milyon), Brezilya (209 milyon), Pakistan ( 197 milyon), Nijerya (191 milyon), Bangladeş (165 milyon), Rusya Federasyonu ( 144 milyon), Meksika (129 milyon).