''Türkiye Hong Kong arasındaki iş birliği hızla artmaktadır''

Çin'in Ankara Büyükelçisi Yu Hongyang, Türkiye-Çin ilişkilerinin kapsamlı ve hızlı şekilde geliştiğini, Türkiye ile Hong Kong arasındaki iş birliğinin de hızla arttığını söyledi.



Büyükelçi Yu'nun ev sahipliğinde verilen "Hong Kong'un Anavatanına Kavuşmasının 20. Yıl Dönümü Resepsiyonu"na Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Murat Ateş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Alparslan Bayraktar, Dışişleri Bakanlığı Asya Pasifik Genel Müdürü Büyükelçi Ersin Erçin, Ankara'da görev yapan çok sayıda yabancı misyon temsilcisi, diplomat ve gazeteci katıldı.

Davette konuşan Büyükelçi Yu, 20 yıl önce 1 Temmuz'da Hong Kong'un yeni bir döneme girdiğini belirterek, "20 seneden beri, Hong Kong'un ekonomisi istikrarlı şekilde gelişmektedir. Global finans, ticaret, deniz taşımacılığı merkezi konumunu korumakta, art arda birkaç sene dünyanın en rekabetçi ve en özgür ekonomisi ödülüne layık görülmektedir." diye konuştu.

Yu, Hong Kong'un en zengin dünya ekonomilerinden biri olduğunu ve dış dünya ile daha aktif iletişim kurarak global etkisini giderek artırdığını vurguladı.

Yu, şöyle devam etti:

"Çin-Türk ilişkisi kapsamlı ve hızlı bir şekilde geliştiği gibi, Türkiye ile Hong Kong arasındaki iş birliği de hızla artmaktadır. Türkiye, 1974 yılında Hong Kong'da başkonsolosluk açmış ve Hong Kong ile yakın ekonomik, ticari ve beşeri ilişki kurmuştur. Son senelerde iki tarafın iletişimi giderek çoğalmaktadır. 2016 yılında Türkiye'nin Hong Kong'a yaptığı ihracat, önceki döneme göre yüzde 16 büyümüştür. Türk Hava Yolları, Türkiye ile Hong Kong arasında günde bir direkt gidiş ve dönüş uçuş gerçekleştirmekte, Türkiye'ye seyahat eden Hong Konglu turist sayısı da artmaktadır."

Yu, Çin'in Türkiye ile halihazırdaki dostane iş birliğini artırarak bir üst seviyeye taşımayı temenni ettiğini belirtti.

Büyükelçi Yu, sözlerini Hong Kong'un daha parlak bir geleceğe kavuşması ve Türkiye-Çin ilişkilerinin daha da gelişmesi temennisiyle sonlandırdı.

Davet, yemek ikramının ardından sona erdi.

1997'ye kadar İngiltere sömürgesi olan Hong Kong, yapılan anlaşmayla Çin'e iade edilmişti.

Kaynak: AA