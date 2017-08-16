Türkiye - Hırvatistan maçının biletleri kalmadı
A Milli Futbol Takımı'nın, Hırvatistan ile 5 Eylül Salı günü oynayacağı 2018 FIFA Dünya Kupası grup eleme maçının biletleri bitti.16 Ağustos 2017 Çarşamba 16:19
A Milli Futbol Takımı'nın, Hırvatistan ile 5 Eylül Salı günü oynayacağı 2018 FIFA Dünya Kupası grup eleme maçının biletleri tükendi.
Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Eskişehir Yeni Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak maçın biletlerinin tamamı satıldı.
Açıklamada, ayrıca taraftarlara gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür edildi.