Türkiye, Dünya Kupası yolunda çok önemli bir karşılaşmaya çıkıyor. A Milli Takım'ın başına geçen Rumen teknik adam Mircea Lucescu'nun ilk karşılaşması olacak Türkiye Hırvatistan maçı ne zaman oynanacak? 2018 Rusya Dünya kupasına katılabilmek için gruptan çıkmak adına en önemli karşılaşmalardan biri olan Türkiye Hırvatistan maçı hangi gün oynanacak, saat kaçta başlayacak? İşte TFF'nin maç ile ilgili o açıklaması.

Türkiye-Hırvatistan maçı ne zaman saat kaçta?

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Türkiye Hırvatistan maçı Eskişehir Yeni Stadı'nda saat 21.45'te oynanacak. Eskişehir'de oynanacak maçın biletlerinin tamamı satıldı. Açıklamada, ayrıca taraftarlara gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür edildi.

Henüz net bir açıklama yapılmamasına karşın Türkiye Hırvatistan maçı TV 8 ekranlarında naklen yayınlanması bekleniyor.