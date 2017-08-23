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"Türkiye hazır beton üretiminde Avrupa birincisi"

THBB Genel Sekreter Yardımcısı Aslı Özbora Tarhan, Türkiye'nin, yıllık 109 milyon metreküplük hazır beton üretimiyle Avrupa'da birinci, dünyada ise üçüncüsü olduğunu söyledi.

23 Ağustos 2017 Çarşamba 09:27
"Türkiye hazır beton üretiminde Avrupa birincisi"

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) Genel Sekreter Yardımcısı Aslı Özbora Tarhan, Türkiye'nin, yıllık 109 milyon metreküplük hazır beton üretimiyle Avrupa'da birinci, dünyada ise üçüncü sırada yer aldığını söyledi.

Tarhan, İnşaat Mühendisleri Odası Samsun Şubesi tarafından düzenlenen,  "Beton Teknolojileri ve Doğru Beton Uygulamaları Semineri"nde yaptığı konuşmada,  hazır beton sektöründeki son gelişmelere ilişkin bilgi verdi.
 
Türkiye'nin beton üretiminde hızla büyüdüğünü belirten Tarhan,  "Türkiye, yılda 109 milyon metreküp hazır beton üretimiyle Avrupa'da birinci,  dünyada ise üçüncü sırada yer almaktadır. Türkiye'de üretilen beton, seneler  içinde sadece miktar olarak değil aynı zamanda dayanım sınıfları açısından da  önemli ölçüde yükselmiştir. Hazır beton dayanım sınıfları açısından Avrupa  ortalamasının üstüne çıkan Türkiye, C25 ve üstü dayanım sınıfındaki beton  kullanım oranında yüzde 92 ile listenin en üstlerinde yer almaktadır." dedi.
 
THBB Başkanı Yavuz Işık'ın 2016 yılından itibaren Avrupa Hazır Beton  Birliği Başkanlığı görevini de yürüttüğüne işaret eden Tarhan, şunları söyledi:
 
"Bu başarı, ulusal olarak ülkemizin saygınlığına saygınlık katmanın  dışında sektörümüz için çok önemli gelişmelere de zemin hazırlamıştır. Bu  gelişmelerden, ülkemiz ve hazır beton sanayimiz için çok büyük bir adımı sizlerle  paylaşmak istiyorum; Türkiye Hazır Beton Birliği olarak, Beton Sürdürülebilirlik  Konseyinin kurduğu Beton Sorumlu Kaynak Kullanımı Belgelendirme Sistemi'nin  bölgesel sistem operatörü olmaya hak kazandık. Aynı zamanda THBB Kalite Güvence  Sistemi de bu sistem içinde görev alacak belgelendirme kuruluşu olmuştur."
 
İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali  Taşdemir de beton bileşenleri, betonun üretimi, yerleştirilmesi ve bakımıyla  ilgili bilgiler verdi. Taşdemir, "Günümüzde beton alıcısı sadece basınç  dayanımını ve işlenebilirliği değil, betonun daha ileri düzey teknik  özelliklerini bildirerek hazır beton talebinde bulunabilir." dedi.

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2017 Çarşamba 09:27
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