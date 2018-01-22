Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

'Türkiye hava saldırısı yapmadan önce bizi uyardı'

ABD Savunma Bakanı Mattis, "Türkiye'nin meşru güvenlik endişeleri var. Bu konuda Türkiye açık sözlüydü ve hava saldırısı konusunda bizi uyardılar." dedi.

22 Ocak 2018 Pazartesi 18:53
'Türkiye hava saldırısı yapmadan önce bizi uyardı'

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, "Türkiye'nin meşru güvenlik endişeleri var. Bu konuda Türkiye açık sözlüydü ve hava saldırısı konusunda bizi uyardılar.” dedi.

ABD medyasında yer alan haberlere göre Mattis, TSK'nın Afrin'e başlattığı operasyona ilişkin açıklama yaptı.

Türkiye'nin önemli bir NATO müttefiki olduğunu vurgulayan Mattis, "Türkiye’nin meşru güvenlik endişeleri var.” diye konuştu.

Saldırı öncesinde Türkiye'nin ABD'yi uyardığını kaydeden Mattis, "Türkiye açık sözlüydü. Hava saldırısını yapmadan önce bunu yapacaklarına dair bizi uyardılar.” ifadesini kullandı.

Ayrıca Mattis, TSK'nin Afrin'de düzenlediği operasyon nedeniyle bölgede bulunan ABD askerlerinin risk altında olmadığını belirtti.

Haber Tarihi: 22 Ocak 2018 Pazartesi 18:53
  1. NATO
  2. TSK
  3. ABD
  4. AFRİN
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Muğla'da sağanak yağış hayatı felç etti
    1. Muğla'da sağanak yağış hayatı felç etti
    2. Türk düşmanı KKTC'li vekile haddini..
    3. Piyasalar hareketlendi! Afrin'e..
    4. Valilikten kritik yasak!
    5. Türkmen Dağı'na operasyon başlatıldı
    6. Erdoğan küçük misafirine bisiklet..
    7. Hain komutanın eşine şok!
    8. ABD 'güvenli bölge'ye gözünü dikti!..
    9. Hindistan'da 'şişede cin' satmaya..
    10. Rusya o bölgeleri vuruyor...
    11. Kayserispor Galatasaray maçında İlk..
    12. İşte öldürülen sözde yöneticiler!
    13. Bozdağ'dan Afrin açıklaması: Türkiye..
    14. Kara propaganda yapan HDP'li iki..
    15. Kayseri'de ilk 11'ler belli oldu!
    16. Terör örgütü PKK yalvarmaya başladı
    17. Ceylanpınar'a ateş açan terörist böyle..
    18. 52 kişi ölmüştü... Bakın neden..
    19. Rejim ve Rusya o bölgeyi işgal etti
    20. AB'den flaş Afrin açıklaması
    Almanları kızdırdı: "ABD, PKK'yı aptal yerine koydu"
    Almanları kızdırdı: "ABD, PKK'yı aptal yerine koydu"
    Külçe külçe altın çıktı! Milyonlarca lira...
    Külçe külçe altın çıktı! Milyonlarca lira...
    Gerilim tırmanıyor: 10 binler sokağa indi
    Gerilim tırmanıyor: 10 binler sokağa indi
    İran'dan skandal 'Afrin' açıklaması
    İran'dan skandal 'Afrin' açıklaması
    'Türkiye ile ABD çatışabilir'
    'Türkiye ile ABD çatışabilir'

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 21.01.2018
    Mısır'dan skandal açıklama: Afrin harekatı...
    Mısır'dan skandal açıklama: Afrin harekatı...
    Özel kuvvetler işi bitirdi! Hepsi öldürüldü
    Özel kuvvetler işi bitirdi! Hepsi öldürüldü