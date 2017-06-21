Türkiye harekete geçti... İkinci Filo'da yola çıkıyor...

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, bazı Arap ülkeleriyle kriz yaşayan Katar'a gıda ve malzeme desteği için gönderilen uçak sayısının 105'i bulduğunu belirterek, "Normal gıda maddelerini uçakla götürmek sürdürülebilir ve ekonomik değil. İlk gemimiz bugün Katar'a doğru yola çıkacak, ardından gemilerle devam edeceğiz" dedi.

KARGO UÇAK SAYISI 105 OLDU

Zeybekci, konuya ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Katar'ın ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik Türkiye'nin attığı adımlar konusunda bilgi veren Zeybekci, "Türkiye ihtiyaçları karşılamaya devam ediyor. Kısa sürede bu problemin ortadan kalkacağına inanıyoruz. Türkiye'den Katar'a gönderdiğimiz kargo uçaklarının sayısı 105 oldu" diye konuştu.

BOOKİNG GÖRÜŞMESİ YARIN

Sürecin uçakla sürdürülebilir olmadığını anlatan Zeybekci, şöyle devam etti:

"Normal gıda maddelerini uçakla götürmek ekonomik değil. İlk gemimiz bugün Katar'a doğru yola çıkacak, ardından gemilerle devam edeceğiz. Karayolunu da şu anda kullanmaya başladık. Gıda maddelerinin ardından daha dayanıklı tüketim ve ev ihtiyaç malzemelerine başladık. Önümüzdeki günlerde diğer alanlara doğru da hızlı bir şekilde geçeceğiz. Temenni ediyorum ki bir an durum normalleşir ve Körfez'de kardeşler arasındaki problem biter, Ramazan Bayramı'na problemsiz girmek güzel olur. Ramazan gibi mübarek bir günde kardeşler arasında kucaklaşma olmasını temenni ediyoruz"

Zeybekci, mahkeme kararıyla Türkiye'deki faaliyetleri durdurulan Booking.com yetkilileriyle yarın gerçekleştireceği görüşmeye ilişkin de "Yarın bir sonuç açıklanacağını zannetmiyorum. Arkadaşlarımız görüştüler ama benim ilk görüşmem olacak. Genel itibarıyla dinleme ve taleplerini değerlendirme toplantısı yapacağız. Çok hızlı sonuç almak isteriz" ifadelerini kullandı.