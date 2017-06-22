Türkiye halkının yarısı 'halifelik' istiyor

Yeniçağ gazetesi yazarı Ahmet Takan, bugünkü yazısında AK Parti’ye yakınlığıyla bilinen MAK Danışmanlık firmasının ‘Türkiye’de toplumun dine ve dini değerlere bakışı’ anketinin sonuçlarını paylaştı.



Takan, ‘İktidara yakın anket şirketi halifeliği sordu’ başlıklı yazısında, anketin 30 büyükşehir, 23 il ve 154 ilçede 5 bin 400 kişiyle yüz yüze görüşmelerle gerçekleştirildiğini aktardı.

MAK Danışmanlık’ın yönetim kurulu başkanı Mehmet Ali Kulat’a göre araştırmanın finansmanı şirket tarafından karşılandı.

Ahirete inananlar yüzde 73

“Allah’ın varlığına, birliğine bizi yaratıp yaşattığına inanıyor musunuz?” sorusuna ‘Evet’ diyenlerin oranının yüzde 86 çıktığını yazan Takan, katılımcıların yüzde 75’inin de “Meleklere inanıyor musunuz?” sorusuna ‘Evet’ dediğini kaydetti.

Ankette yer alan sorular ve yanıtları şöyle devam etti:

“Kur’an-ı Kerim ve diğer kitapların vahiyle geldiğine inanıyor musunuz?”: Yüzde 76 ‘Evet’,

“Peygamberlere inanıyor musunuz? Hz. Muhammed sizin için her anlamda örnek alınacak rol model/örnek insan mıdır?”: Yüzde 63 ‘Evet.’

“Cennete gideceğiniz kesin olsa; şu an cennete gitmek için ölmeyi düşünür müsünüz?”: Yüzde 15 ‘Evet.’

Araştırmaya göre ahirete inananların oranı yüzde 73. Buna karşılık Kuran’ın Türkçe mealini okuyanların oranı yüzde 17, Muhammed peygamberin hayatını okuyanların oranı yüzde 23.

Halifelik sorusu

Katılımcıların yüzde 45’i İslam dinini internetten öğrendiğini aktarırken, herhangi bir dini cemaate veya tarikata bağlı olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 15.

Katılımcılardan yüzde 12’si, darbe girişiminin ardından dini grup, cemaat ya da tarikatlara bakışının değişmediğini belirtti.

Siyasi bir seçimde adayın dindar olmasının yüzde 51 ‘çok önemli’ bulurken, “İslam ülkelerinin halifelik benzeri bir dini liderliğe ihtiyacı olduğunu düşünüyor musunuz?” sorusuna‘Evet’ diyenlerin oranı yüzde 54.