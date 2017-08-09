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Türkiye hakkında ortaya atılan iddiaya Ruslar’dan yalanlama geldi!

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Hakları Koruma Kurumu  (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova, Türkiye'de herhangi bir salgın olduğuna  dair bulguya rastlamadıklarını açıkladı.

09 Ağustos 2017 Çarşamba 13:23
Türkiye hakkında ortaya atılan iddiaya Ruslar’dan yalanlama geldi!

Popova, Rusya'da son günlerde Türkiye hakkında çıkan "Koksaki" virüsü  iddialarına ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kendilerine yapılan her başvuruyu dikkatle incelediklerini belirten  Popova, "Ancak Türkiye sağlık Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü ve diğer bazı  kurumların resmi araştırmaları sonucunda Türkiye'de herhangi bir salgın olduğuna  dair bulguya rastlamadık." dedi.

Rusların bu yıl tekrar gözdesi olan Antalya'ya ilişkin Rus medyasında  son günlerde çıkan haberlerde, Antalya otellerinde "Koksaki" adı verilen bir tür  salgın hastalık nedeniyle Rus turistlerin sağlık sorunları yaşadıkları öne  sürülmüştü.

Rus haber ajansı RIA Novosti'ye konuşan Kültür ve Turizm Bakanlığı  Antalya Bölge Müdürü İbrahim Acar, salgın haberlerinin asılsız olduğuna işaret  ederek, "Ne Antalya ne de Türkiye'nin Akdeniz bölgesi genelinde Koksaki virüsü  salgını var." ifadelerini kullanmıştı.

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2017 Çarşamba 13:23
  1. Rusya İnsan Sağlığı
  2. Rospotrebnadzor
  3. Rusya
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  5. Akdeniz
  6. Antalya
  7. Sağlık Bakanlığı
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