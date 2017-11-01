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Türkiye hakkında küstah sözler: İşgal ettiler

BM Daimi Temsilcisi Beşar Caferi, Türkiye'nin İdlib'deki askeri varlığını "saldırganlık ve işgal" olarak nitelendirdi.

01 Kasım 2017 Çarşamba 08:27
Türkiye hakkında küstah sözler: İşgal ettiler

Türkiye’nin garantör ülkeler arasındaki anlaşmaya uymadığını savunan Caferi, bu konuyu Rusya ve İran’la Astana’daki görüşmelerde gündeme getirdiklerini belirterek, “Rusya ve İran, tüm garantör ülkelerin yükümlülüklerine uyması gerektiğini teyit ettiler” ifadelerini kullandı.

"ABD'DEN DE RAHATSIZIZ"

ABD askeri birliklerinin varlığını da işgal olarak gördüklerini dile getiren Caferi, sözlerini şöyle sürdürdü: “Suriye Dışişleri Bakanlığı’nın resmi notasını New York’a ulaştırdık. ABD’nin karadaki varlığı ve sözde uluslararası koalisyonun düşmanca eylemlerini de bağımsızlığımıza karşı saldırganlık olarak görüyoruz.''

Haber Tarihi: 01 Kasım 2017 Çarşamba 08:27
  1. Rusya
  2. İran
  3. ABD

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