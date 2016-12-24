Türkiye ‘Hacker Ordusu’ kuruyor… İşte BTK’nın gençlere çağrısı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), siber saldırılara karşı gençlerden oluşan "hacker" ordusu kurmak için kolları sıvadı.
Yetenek ve kabiliyetleri BTK tarafından test edilerek alınacak genç bilişimcilerin, siber saldırıları önleyen hacker ordusuna dahil olacağı açıklandı. BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan, 7-24 görev başında olacak genç bilişimcilere, "Gelin milli güvenliği birlikte sağlayalım" çağrısı yaptı.
Bu kapsamda BTK, başvuruları almaya başladı. Üniversiteli gençlerden yoğun ilgi görmesi beklenen işe alımlar, [email protected]adresine yapılacak.
Genç hackerlara, 6-10 bin lira arasında maaş ödenmesi öngörülüyor.