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Türkiye ‘Hacker Ordusu’ kuruyor… İşte BTK’nın gençlere çağrısı

Bilgisayarı çökertip veri çalmayı içeren "siber saldırılar", tüm dünyada tehlikeli boyutlara ulaştı. Türkiye, son bir yılda 90 milyon siber saldırıya maruz kaldı. Yetkililer ise internet güvenliği için düğmeye bastı.

Türkiye ‘Hacker Ordusu’ kuruyor… İşte BTK’nın gençlere çağrısı
Eklenme: 24 Aralık 2016, 02:27
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), siber saldırılara karşı gençlerden oluşan "hacker" ordusu kurmak için kolları sıvadı.

Yetenek ve kabiliyetleri BTK tarafından test edilerek alınacak genç bilişimcilerin, siber saldırıları önleyen hacker ordusuna dahil olacağı açıklandı. BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan, 7-24 görev başında olacak genç bilişimcilere, "Gelin milli güvenliği birlikte sağlayalım" çağrısı yaptı.

Bu kapsamda BTK, başvuruları almaya başladı. Üniversiteli gençlerden yoğun ilgi görmesi beklenen işe alımlar, [email protected]adresine yapılacak.

Genç hackerlara, 6-10 bin lira arasında maaş ödenmesi öngörülüyor.

 
EtiketlerBTKHackerTürkiyehacker ordususiber ordu
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Anti-Haşhaşi

Kara adındaki kişi, at gözlüğünü biraz çıkar da etrafina bak be kardeşim. Fetonun gözü ile bakmaktan biraz vazgecin

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Kara

Eeee Ne yapalim simdi. Ükede Bu islerden anlayan kaldimi arkadas. Herhalde Bazi haberleri okumuyorsunuz galiba. Okudugunu anlamayan gencligimiz var. Matematik zaten 0.Fen desen ondada 0. Bize göre is degil bunlar kardesim. Bazi akp li arkadaslarda zaten Bu durumdan memnun olduklarini söylüyorlar. Ne kadar cahil toplum olursak o kadar Iyi olur demiyorlarmiydi. Zaten o zamanda no problem. Devam. Not:Ama coban. Cin cikartici. Fal bakici dekan hademe gibi is olursa haber olarak koyarsaniziste o zaman no problem

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Yalnızadam

Devlet büyükleri dikkat etsin. Fetö ve diğer gizli teröristleri alıp kucağına çekmesin. İstihbarat çok derin yapılmalı. Onları işe alanları da ayrıntılı araştırmalı.

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