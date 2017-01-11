Türkiye, Gürcistan'ın NATO üyeliğine destek verdi

Gürcistan Dışişleri Bakanı Mikheil Janelidze ile 9. Büyükelçiler Konferansı kapsamında yaptıkları görüşmenin ardından basına konuşan Çavuşoğlu, "Gürcistan'ın NATO üyeliğini konuştuk. Türkiye olarak Gürcistan'ın NATO üyeliğine tam destek veriyoruz” dedi.

Avrupa Birliği'nin Gürcistan vatandaşlarına vize serbestisi anlaşmasını bir an evvel uygulaması gerektiğini ifade eden Çavuşoğlu, “Bizim de aynı sorunumuz var. Gürcistan'ın sınır ve toprak bütünlüğünü destekliyoruz ve desteklemeye devam edeceğiz" diye konuştu. Suriye ve Karadeniz gibi bölgesel konuları da ele aldıkları Janalidze'yi Türkiye'de ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirten Çavuşoğlu, Gürcistanlı mevkidaşının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildiğini, Başbakan Binali Yıldırım ile de görüşeceği bilgisini paylaştı.