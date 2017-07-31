Türkiye 'güle güle' demişti! Sonuncusu da gitti

Türkiye’nin Alman parlamenterlere ziyaret izni vermemesi üzerine, Alman hükümeti ve Federal Parlamento haziran ayında İncirlik Üssü’nde bulunan 260 dolayındaki askeri ile 6 adet Tornado keşif uçağı ve yakıt ikmal uçaklarını Ürdün’e kaydırma kararı almıştı.

SONUNCUSU DA GİTTİ

Alman basının Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayandırdıkları haberler göre, İncirlik Üssü’nde bulunan son Tornado da bugün (pazartesi) üssü terk etti. Tornadoların Rheinland Pfalz Eyaleti’ndeki Büchel Hava Üssü’ne geri döndükleri açıklandı.

ÜRDÜN'E GİDECEKLER

Almanya, DEAŞ'a karşı mücadelede uluslararası koalisyona destek olmak amacıyla geçtiğimiz yılın başından bu tarafa Suriye ve Irak’ta keşif uçuşları yapıyordu. Alman Tornadolarının Ürdün’ün Azrak Üssü’ndeki hazırlıkların tamamlanmasının ardından ekim ayı ortalarından itibaren yeniden keşif uçuşlarına başlaması bekleniyor.

TÜRKİYE "GÜLE GÜLE" DEMİŞTİ

Vekillerin ziyareti konusundaki kriz esnasında Almanya'nın "İncirlik'ten çekiliriz" şeklindeki tehdidine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "güle güle" şeklinde yanıt vermişti.