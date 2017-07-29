Türkiye gözünü biyoteknolojiye dikti

Türkiye, stratejik alan olarak ilan ettiği ilaç sektöründe, 200 milyar dolarlık pazara sahip biyoteknolojik ilaç üretimine gözünü dikti. Son birkaç yılda biyobenzerde 1.7 milyar liralık üretim kapasitesine ulaşan 5 yerli firma, biyoteknoloji Ar-Ge ve üretim merkezleri için 600 milyon dolarlık yatırıma başladı. Devlet, yerel ilaca alım önceliği verirken, katma değeri yüksek olan biyoteknolojik ve biyobenzer ilaçların yerli üretimi için sabit yatırım teşviki başlattı.

200 HASTALIĞIN TEDAVİSİ

İnsan vücudunda doğal olarak bulunan maddelere yapısal olarak benzer özellikte olan biyolojik ürünlerin, teknolojik olarak geliştirilmesiyle üretilen biyoteknolojik ilaçlar, ilaç sektöründe devrim başlattı. Sabah'ın haberine göre, akıllı molekül olarak bilinen ilaçlar başta kanser olmak üzere alzheimer, kalp hastalıkları ve diyabeti de içeren 200 hastalığın tedavisinde kullanılıyor. Gelecekte kimyasal ilaçların tamamen yerine geçeceği düşünülen biyoteknolojik ilaçlar dünya ilaç piyasasının yüzde 20'sine ulaştı.

YERLİLERDEN ATILIM

Türkiye'de biyoteknolojik ürünlerin toplam pazar büyüklüğü 3,4 milyar liralık hacimle toplam pazarın yaklaşık yüzde 12'sini oluşturuyor. Toplamdaki ithal ürünlerin yüzde 29'u ise biyoteknolojik ilaçlardan oluşuyor. Geçen yıl, Sanovel firması, 80 milyon liralık pazar değeri olan filgrasitm etken maddeli ilk biyobenzer ilacı üretti. Koçak firması ise 288 milyon liralık pazardaki ilk yerli biyobenzer insülini üretti. İlko firması ise yurtdışına tamamen bağımlı olduğumuz ilk yerli narkotik analjezik ağrı kesicilerin yerli üretimini gerçekleştirdi.

YATIRIM TEŞVİKLERİ VERİLİYOR

İstanbul Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde toplam 1.1 milyar lira sabit yatırım teşviki kapsamında biyoteknolojik ilaç üretim tesisi kuruldu. İkinci büyük tesis için yapılan yatırım teşviki ile Ankara'da Türkiye'nin en büyük biyoteknoloji üssü kurulacak. Bu merkezlerde analog insülinler, biyobenzer antikorlar, viral ve bakteriyal aşıların biyobenzerlerinin üretilmesinin yanı sıra Ar-Ge merkezlerinde milli biyoteknolojik ilaçlar üretilecek.

600 MİLYON DOLARLIK YATIRIM ATAĞI

Türkiye ilaç pazarında satışta olan 183 adet referans biyoteknolojik ürünün hepsi ithal edilirken, 38 biyobenzer ilaçtan 14 tanesinin üretimi yerli yapılmaya başladı. Abdi İbrahim, Koçak, İlko gibi 5 yerli firma biyoteknolojik ve biyobenzer ilaç üretimi yapmak için 600 milyon dolarlık yatırım yaptı.