Türkiye göndermişti, Rusya limanda el koydu

Rosselhoznadzor'dan yapılan açıklamada, Vladivostok limanında Türkiye'den gelen 23 ton tavuk etinin ülkeye girişine izin verilmediği kaydedildi.

Ajansa göre bunun nedeni, yapılan laboratuvar testleri sonucunda tavuk etlerinde 'kabul edilebilir orandan fazla miktarda' antibiyotik bulunmasıydı.

Rusya yasalarına göre sağlığa zararlı olabileceği tespit edilip ülkeye girişine izin verilmeyen ürünler ihracatçı ülkeye geri gönderiliyor ya da imha ediliyor.