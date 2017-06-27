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Türkiye harekete geçti! Almanya'ya 72 kişilik yeni liste

Türkiye’nin teröristleri barındıran Almanya'ya yeni bir FETÖ listesi sunduğu ve Almanya'dan "Gülencilere gereğini yap" şeklinde talepte bulunduğu belirtildi.

27 Haziran 2017 Salı 10:09
Türkiye harekete geçti! Almanya'ya 72 kişilik yeni liste

Alman Die Welt gazetesi kaynaklı habere göre; Türkiye, 72 kişiden oluşan listeyi Nisan ayı sonunda Alman güvenlik birimlerine iletti.

Berlin eyaletinin Kriminal Dairesinin açıklamasında 16 Temmuz'dan beri yaklaşık kırk sayfadan oluşan bir isim listesinin bulunduğu ifade edildi.

Habere göre Alman resmi makamları söz konusu bu bilgileri süzgeçten geçirecek. Almanya'nın Türkiye'nin söz konusu bu istihbarat çalışmasına nasıl bir karşılık vereceği ise soru işareti.

Bilindiği gibi daha önce de Milli İstihbarat Teşkilatı'nın FETÖ ile bağlantı içinde olduğu iddia edilen Türklerin isimlerinin yer aldığı bir liste oluşturduğu öne sürülmüştü.

Alman medyasında yer alan haberlere göre MİT, elde ettiği bilgileri Şubat ayında gerçekleşen Münih Güvenlik Konferansı esnasında Alman Federal Haber Alma Servisi'ne (BND) iletti.

Haber Tarihi: 27 Haziran 2017 Salı 10:09
  1. Alman Die Welt gazetesi
  2. Almanya
  3. FETÖ
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