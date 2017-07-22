Türkiye genelinde dev uygulama

Türkiye genelinde emniyet ve jandarmadan 8 bin 795 personelin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada, kurallara uymayan sürücülere toplam 5 milyon 403 bin 429 liralık ceza kesildi, eksikliği görülen 3 bin 289 araç trafikten men edildi.

Emniyetten yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatları doğrultusunda Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından ülke genelinde eş zamanlı olarak "Türkiye Güvenli Trafik Denetimi-3" gerçekleştirildi.

Denetimlerle trafik kazalarının en aza indirilmesi, sürücülerin trafik kurallarına uyma düzeylerinin daha üst seviyeye çıkarılması amaçlandı.

Üç aşamalı olarak planlanan denetimlerde belirlenen 2 bin 467 kontrol noktasında 4 bin 383 ekipte görevli 5 bin 60'ı polis, 3 bin 735'i jandarma olmak üzere 8 bin 795 personel görev aldı.

Uygulamada, 172 bin 825 araç ve sürücüsü kontrol edildi, ihlali tespit edilen 19 bin 20’sine 5 milyon 403 bin 429 lira cezai işlem uygulandı, eksikliği görülen 3 bin 289 araç trafikten men edildi.

Denetimlerde ayrıca 119 kişi yakalanırken, 8 çalıntı araç bulundu.

ANLIK TAKİP EDİLDİ

Öte yandan, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Akdeniz, Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Daire Başkan Vekili Yarbay Mete Özcan ve ilgili daire başkanları, uygulamayı Emniyet Genel Müdürlüğü Koordinasyon Merkezinden anlık olarak takip etti.

Akdeniz, uygulama noktalarındaki görevli personelle anlık iletişime geçerek son duruma ilişkin bilgi aldı, vatandaşlara da çalışmalar hakkındaki düşüncelerini sordu.

Antalya-Burdur karayolunun 32. kilometresindeki uygulama noktasındaki görevli personel, emniyet kemerinin önemini anlatmak için sürücülere, 20 Temmuz'da bulundukları yolda meydana gelen ve 4 kişinin emniyet kemeri takmadığından dolayı hayatını kaybettiği kazanın görüntülerini izlettiklerini söyledi.

SÜRÜCÜDEN EMNİYET KEMERİ İÇİN 'OSMANLI SÖZÜ'

Akdeniz, aynı uygulama noktasında emniyet kemeri takmadığı için ceza kesilen sürücü Cihat Gündüz ile sohbet etti.

Cezayı hakkettiğini vurgulayan Gündüz, "Bizim için, bizim güvenliğimiz, sağlığımız için." dedi.

Akdeniz'in bir daha emniyet kemersiz araç kullanmaması yönünde söz vermesi halinde cezasının iptal edilerek bu kez uyarılacağını söylemesi üzerine Gündüz, "Yıllardır şoförlük yapıyorum ama emniyet kemeri takma alışkanlığım yok. Size Osmanlı sözü veriyorum. Bundan sonra direksiyona geçtiğimde anahtarı çevirmeden önce ilk yapacağım şey emniyet kemerini bağlamak olacak. Allah eksikliğinizi vermesin." karşılığını verdi.