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Türkiye geneli dev uygulama

Türkiye genelinde başlayan 'Türkiye Güven Huzur' adlı asayiş uygulaması çerçevesinde, İstanbul'da hava destekli 5 bin polisin katılımıyla sabit yol uygulaması yapılıyor.

23 Ağustos 2017 Çarşamba 22:57
Türkiye geneli dev uygulama

Vatandaşın huzur ve güvenini sağlamak için Türkiye genelinde başlatılan asayiş uygulamasına İstanbul'da narkotik suçlarla mücadele, terörle mücadele, özel harekat, çevik kuvvet ve trafik ekiplerinin de aralarında bulunduğu 5 bin polis katılıyor.

Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde aranan şahıslar, silah, bıçak, uyuşturucu madde taşıyan şüpheliler üzerinde duruluyor.

Zırhlı araçların da uygulama noktalarında giriş ve çıkışları kapattığı kontrollerde, denetime tabi tutulan kişilerin GBT sorgulamalarının yanı sıra, el çantaları ve valizleri de dedektör köpekler eşliğinde kontrol edildi.

Trafik kontrollerinin de yapıldığı uygulamaya, polis helikopteri de havadan destek veriyor. Uygulamanın gece yarısına kadar süreceği öğrenildi.

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2017 Çarşamba 22:57
  1. huzur operasyon
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