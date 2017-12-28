Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Türkiye gelecek 5 yılda bu alanda öne çıkacak

Türkiye'nin uluslararası sağlık turizminde öne çıkması için Ekonomi Bakanlığı "Sağlık Hizmetleri İhracat Stratejisi ve Eylem Planı Taslağı" hazırlandı.

28 Aralık 2017 Perşembe 12:27
Türkiye gelecek 5 yılda bu alanda öne çıkacak

Türkiye'nin dünya sağlık turizmi pastasından daha fazla pay alması için yurt dışında düzenlenen sektörel ticaret ve alım heyetlerine hastanelerin de dahil edilmesi sağlanacak, Türkiye'deki tedavilerin yabancı sigorta şirketleri nezdinde karşılanabilir olması için gerekli girişimlerde bulunulacak. Türkiye'nin uluslararası sağlık turizminde öne çıkması için Ekonomi Bakanlığı tarafından "Sağlık Hizmetleri İhracat Stratejisi ve Eylem Planı Taslağı" hazırlandı. 

Taslağa göre, dünyada en fazla uluslararası hastayı Hindistan, Tayland ve ABD kabul ediyor. Gelecek 5 yılda Türkiye ve Singapur gibi ülkelerin de bu alanda öne çıkması öngörülüyor. Sağlık turizminde hızlı gelişecek alanların kozmetik ve plastik cerrahi, diş tedavileri, onkoloji ve organ nakli hizmetleri olması bekleniyor. 

Sağlık turistleri, teknoloji ve kaliteyi uygun fiyata temin edecekleri ülkeleri tercih ediyor. Hastalar, hastanelerin, Joint Commision International (JCI) isimli denetim kuruluşuna akredite olmasına dikkati ediyor. Türkiye, JCI akreditasyonu sıralamasında 48 sağlık kuruluşu ile 6. sırada yer alıyor. 

Taslak plana göre, uluslararası hastalar ve hasta yakınları için "sağlık vizesi" uygulaması kolaylaştırılacak. 

Yurt dışında düzenlenen sektörel ticaret ve alım heyetlerine hastanelerin de dahil edilmesi sağlanacak. Türkiye'deki tedavilerin yabancı sigorta şirketleri nezdinde karşılanabilir olması hususunda gerekli girişimlerde bulunulacak.

 

Haber Tarihi: 28 Aralık 2017 Perşembe 12:27
  1. sağlık turizmi
  2. Türkiye
  3. sigorta şirketleri
  4. plastik cerrahi
  5. diş tedavileri
  6. onkoloji
  7. organ nakli
  8. uluslararası hastalar
  9. sağlık vizesi
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bylock'tan tutuklanan eski AK Partili vekil...
    1. Bylock'tan tutuklanan eski AK Partili..
    2. Rus savaş gemisi boğazdan geçti
    3. İğrenç! Bakın ne için hazırlamışlar…..
    4. Kahramanmaraş'ta deprem
    5. TEM’de kafa karıştıran ücret!
    6. O FETÖ'cü tek kişilik hücreye konuldu
    7. Türkiye gelecek 5 yılda bu alanda öne..
    8. Milli gurur, Türk Ordusu'nun..
    9. Uçak binaya daldı!
    10. MHP ile hükümet arasında restleşme var..
    11. CHP'li belediye halka isyan ettirdi!..
    12. 2017'de hayatını kaybeden sanatçılar
    13. Binlerce kişiye kötü haber: Yüzde 14..
    14. Ne cevap verecek?
    15. Yeni KHK'da gözden kaçan bomba detay!
    16. Önceliğimiz çadırkentler, yetimhaneler
    17. Liselere yerleştirme sınavı örnek..
    18. Darbeci FETÖ'nün kara propaganda oyunu
    19. İstanbul Valiliği'nden 'Tuzla'..
    20. Trabzonspor'un en istikrarlısı Jaoa..
    Kaçan Kuzey Kore askerinin kanından bakın ne çıktı
    Kaçan Kuzey Kore askerinin kanından bakın ne çıktı
    Sesten 10 kat daha hızlı... Dünyanın her yerini vurabilir
    Sesten 10 kat daha hızlı... Dünyanın her yerini vurabilir
    Atlasjet kazasıyla ilgili bomba iddia… Uçağı o ülke düşürdü! ‘Kurtulan profesörü bulun’
    Atlasjet kazasıyla ilgili bomba iddia… Uçağı o ülke düşürdü! ‘Kurtulan profesörü bulun’
    Utanç veren tablo! Haram helal dinlemediler...
    Utanç veren tablo! Haram helal dinlemediler...
    ABD şokta! 30 dakikadan fazla öldürür! Ürküten açıklama
    ABD şokta! 30 dakikadan fazla öldürür! Ürküten açıklama

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 28.12.2017
    İsrail'e büyük şok: Taşımayacağız
    İsrail'e büyük şok: Taşımayacağız
    BAE'li hadsiz Bakan belki utanır! Salonu yıkan konuşma
    BAE'li hadsiz Bakan belki utanır! Salonu yıkan konuşma