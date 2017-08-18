Türkiye Ganalı Abdullah'ı hacca götürüyor!

TRT World'ün drone ile yaptığı çekimler sırasında, drone'u eline alarak "Beni, bunun daha büyüğü ile Mekke'ye, kutsal topraklara götürebilir misiniz" diye bir soru sormuştu Ganalı Abdullah.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti öncesi Gana'da belgesel çekimleri yapan TRT World ekibinin gayretleri ile sesini dünyaya duyuran Ganalı Abdullah'ın hayali gerçek oluyor, hacca gidiyor.

Türk Hava Yolları Basın Müşavirliği'nden edindiği bilgiye göre, hava yolu şirketi, ülkedeki ilk operasyonunu 17 Ağustos'ta Sierra Leoneli hacı adaylarını Suudi Arabistan'ın Cidde şehrine taşıyarak yaptı.

İlk gün 268 kişiyi Cidde'ye ulaştıran THY'nin, üç gün içinde 800 hacı adayını kutsal topraklara ulaştıracağı öğrenildi.

GANALI ABDULLAH DRONE GÖRÜNCE SORDUĞU SORUYLA TANINMIŞTI

Köyünde TRT World ekibi tarafından çekim yapılırken ilk kez drone ile karşılaştığında sorduğu "Bunun biraz daha büyüğünü yapıp beni Hicaz'a götürebilir misin?" sorusuyla sosyal medyada tanınmasının ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun girişimleriyle hacı olma hayaline kavuşacak olan Ganalı Abdullah, bu sabah Türkiye'ye geldi.

TERMİNALDE KARŞILANDI

Gana'nın başkenti Akra'dan THY'ye ait tarifeli uçakla Atatürk Havalimanı'na ulaşan Al Hassan Abdullah'a, özel bir şirketin yöneticisi Muhammed Fawzi Aminu Amadu eşlik etti.

Abdullah'ı, terminalde Gana Dostuk ve Yardımlaşma Derneği Başkan Yardımcısı Avukat Cihad Gökdemir ile Türkiye'de ağırlayacak olan ve ismini açıklanmasını istemeyen bir polis memuru karşıladı.

"EMEĞİ GEÇEN HERKESE DUA EDİYORUM"

Ganalı Abdullah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'da olmaktan çok mutlu olduğunu, Allah'ın gücü ve izniyle bu güzellikleri yaşadığını anlattı. Hayata gelişinden itibaren böyle bir şansın geleceği günü beklediğini ifade eden Abdullah, "Böyle bir güzelliği yaşattığı için Allah'a çokça şükrediyorum. Bunda emeği geçen herkese sürekli dua ediyorum. Haccın ardından Gana'ya döndüğümde bu fırsata sahip olduğu için huzurla uyuyabileceğim." dedi.

TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

Türk devletinin kendisi için yaptıklarının çok kıymetli olduğunu kaydeden Abdullah, Türkiye'ye Türkçe teşekkür ederek, "Burada yaşadıklarımın Müslümanlar arasında kardeşliği ve dostluğu geliştireceği için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Avukat Gökdemir ise Ganalı Abdullah'ın hikayesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen yıl bu ülkeye ziyaretinden birkaç gün önce başladığını aktardı.

ERDOĞAN'IN ZİYARETİNDEN ÖNCE

Erdoğan'ın ziyaretinden önce bir köyde televizyon programı için drone ile çekim yapıldığını dile getiren Gökdemir, "Çekim yaparken Abdullah amca drone aracını görüyor, eline alıyor ve bunun ne olduğunu soruyor. Uçan bir cisim olduğunu öğrenince, 'Bunun daha büyüğünü yapsanız da beni Hicaz'a götürseniz.' diyor. Bunun üzerine TRT World'da çalışan bir arkadaşımız bunu Twitter'a attı. Ardından Türkiye'den birçok kurum, bilinen iş adamları, devlet kurumları arayıp Abdullah amcayı hacca götürmek istediklerini beyan etti." diye konuştu.

ERZURUM'DA ÇALIŞAN POLİS MEMURUNUN ARACILIĞIYLA...

Gökdemir, Ganalı Abdullah'a ulaşmak için yoğun girişimlerde bulundukları sırada Erzurum'da çalışan bir polis memurunun resmi kanallar aracılığıyla ona ulaştığını kaydetti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da özel kalemi aracılığıyla Abdullah ile görüşmek istediğini kendilerine ilettiğine dikkati çeken Gökdemir, sözlerini şöyle tamamladı.

"Biz Gana'daki büyükelçilikten Erzurum'daki emniyet mensubu arkadaşla ilgili haberdar olduk. Kendisiyle hemen irtibata geçtik. Abdullah amca bugün burada. Bu durumdan dolayı çok mesuduz. İnşallah 2017 haccında Hicaz'da olacak. Türkiye'deki insanlara çok dua ediyor. Türkiye kamuoyu internet üzerinden büyük bir kampanya başlattı. Büyük bir ilgi gösterdi. Biz hepsine çok teşekkür ediyoruz."

THY EKİBİNİ ZİYARET ETTİLER

Ülkenin başkenti Freetown'daki Lungi Uluslararası Havalimanı'nda çalışmalara başlayan THY ekibini ilk gün Devlet Başkanı Yardımcısı Victor Foh ve Ulaştırma ve Havacılık Bakanı Leonard Balogun Koroma ziyaret etti.

İLK UÇUŞTA YARDIM DA TAŞINDI

Öte yandan THY, hacı adaylarını taşımak için ülkeye getirdiği ilk uçakta, aşırı yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında evsiz kalan ve yardıma muhtaç hale gelen Sierra Leonelilere yardım malzemesi taşıdı.

YARDIMLAR BAKANA TESLİM EDİLDİ

Türk Kızılayı ile yapılan iş birliği neticesinde, ülkeye gelen boş uçağa yaklaşık 20 tonluk yardım malzemesi yüklendi. Felaketin ardından ülkeye yurt dışından ulaşan ilk yardım malzemeleri, Ulaştırma Bakanı Koroma'ya teslim edildi.

DEVLET BAŞKANI YARDIMCISI TÜRK HALKINA TEŞEKKÜR ETTİ

Yapılan yardım dolasıyla duygulanan Devlet Başkanı Yardımcısı Foh da, Türk halkına teşekkür ederek THY ve Kızılay yetkililerini, Cumhurbaşkanlığı makamına davet etti.