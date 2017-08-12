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Türkiye Futbol Federasyonu'ndan şehitlere saygı kararı! Bugün ve yarın...

Türkiye Futbol Federasyonu, Trabzon'da şehit düşen Eren Bülbül ve Ferhat Gedik için bu hafta oynanacak maçlarda saygı duruşu yapılacağını duyurdu.

12 Ağustos 2017 Cumartesi 18:49
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan şehitlere saygı kararı! Bugün ve yarın...

İşte TFF'nın yaptığı açıklama:

Trabzon'un Maçka ilçesindeki terör saldırısında hayatını kaybeden 15 yaşındaki Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik için bu hafta Süper Lig ve TFF 1. Lig'de oynanacak maçlar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.
 
Süper Lig'de 12, 13 ve 14 Ağustos'ta yapılacak karşılaşmalarda ise takımlar sahaya TFF tarafından gönderilen "Şehitlerimizi Saygıyla Anıyoruz #iyikivarsınEren" pankartıyla çıkacak.
 
Terörü şiddetle lanetlerken, şehitlerimiz Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'e Allah'tan rahmet; aileleri, sevenleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve milletimize başsağlığı dileriz.

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2017 Cumartesi 18:49
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