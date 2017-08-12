Türkiye Futbol Federasyonu'ndan şehitlere saygı kararı! Bugün ve yarın...

İşte TFF'nın yaptığı açıklama:

Trabzon'un Maçka ilçesindeki terör saldırısında hayatını kaybeden 15 yaşındaki Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik için bu hafta Süper Lig ve TFF 1. Lig'de oynanacak maçlar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.



Süper Lig'de 12, 13 ve 14 Ağustos'ta yapılacak karşılaşmalarda ise takımlar sahaya TFF tarafından gönderilen "Şehitlerimizi Saygıyla Anıyoruz #iyikivarsınEren" pankartıyla çıkacak.



Terörü şiddetle lanetlerken, şehitlerimiz Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'e Allah'tan rahmet; aileleri, sevenleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve milletimize başsağlığı dileriz.