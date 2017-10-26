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Türkiye Finans’tan reel ekonomiye reel destek

Reel ekonomiye reel destek ilkesiyle yola çıkan Türkiye Finans Katılım Bankası Türkiye’nin turizm alanındaki alt yapı projelerine destek vermeye devam ediyor.

26 Ekim 2017 Perşembe 08:19
Türkiye Finans’tan reel ekonomiye reel destek

Türkiye Finans Katılım Bankası, tek banka olarak finansör olduğu Alanya teleferiği için 3,5 milyon Euro değerinde finansman kredisi kullandırdı. 2015 yılında hizmete açılan ve 9 km uzunluğu ile dünyanın en uzun halatlı hava taşımacılığı projesi olan Bursa Uludağ teleferik projesine de finansman desteği sağlayan Türkiye Finans, Türkiye’de turizm alanında hayata geçirilen alt yapı projelerine finansör olmaya devam edeceklerinin sinyalini verdi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Türkiye Finans Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Murat Akşam, “Alanya teleferiği projesi, kamu ve özel sektör ortaklığında gerçekleştirilen, hem kültürel mirasımızı koruyan hem de turizmin gelişimine katkıda bulunan çok özellikli bir proje. Buna benzer bir projenin finansmanına Bursa’da aracılık etmiştik. Hem kamuya, hem özel sektöre hem de ülkemizin kültürel, tarihi ve turistik değerlerinin tanıtılmasına, korunmasına imkân sağlayan, tüm taraflar için katma değer yaratan bu tarz projelerde daha çok yer alacağız. Bu bağlamda orta ve büyük ölçekli KOBI ve ticari müşterilerimizin işlerini geliştirmeleri, yarattıkları katma değeri artırmaları için danışmanlık yapacak ve finansman desteği vereceğiz. Aynı şekilde belediyelerimizin ve kamu kuruluşlarının altyapı projelerinde de finansman sağlayacak ve aracılık yapacağız” dedi.

Alanya’nın en gözde turistik merkezlerinden biri olan Damlataş Plajı’ndan 350 metre rakımdaki 1. derece arkeolojik SİT alanı olan Alanya Kalesi’ne çıkan teleferik projesinin Alanya turizmine önemli katkılar sağlaması bekleniyor.

Haber Tarihi: 26 Ekim 2017 Perşembe 08:19
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