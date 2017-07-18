Türkiye Finans güven tazeledi

Asya’nın en prestijli derecelendirme kuruluşlarından RAM Ratings Türkiye Finans Katılım Bankası’nın uzun vadeli finansal kurum kredi notunu AA3, kısa vadeli finansal kurum kredi notunu P1, görünümleri ise ülkedeki ekonomik belirsizliklere bağlı olarak negatif olarak teyit etti.

2015 yılında TF Varlık Kiralama A.Ş 'nin 3 milyar Malezya Ringiti (MYR) tutarında sukuk ihraç eden Türkiye Finans, bu programı ile de "RAM League Awards" kapsamında 'Market Pioneer Award' ödülüne hak kazanmıştı.