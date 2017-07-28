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Türkiye Fatih Terim'e çalışıyor! Tazminatı şoke etti

TFF ile anlaşarak Milli Takım'ı bırakan Fatih Terim, tazminat olarak çalışmadığı yıl için 20 milyon TL alacak.

28 Temmuz 2017 Cuma 20:31
Türkiye Fatih Terim'e çalışıyor! Tazminatı şoke etti

Türkiye Futbol Federasyonu ile anlaşmaya vardıktan sonra görevini bırakan Fatih Terim'in maliyeti oldukça yüksek çıktı.

YILLIK 3,5 MİLYON EURO

2013 yılında göreve gelen Terim ile 5+2 yıllık sözleşme yapılırken yıllık 3,5 milyon euro alacağı belirlenmişti.

SPORTİF BAŞARI YOK

Sportif olarak bir başarıya imza atamayan Fatih Terim, görevde olduğu dönemde sık sık başka konularla medyanın gündemine oturdu.

YAKLAŞIK 5 MİLYON EURO TAZMİNAT

Görevden ayrılmasıyla alacağı tazminatın da fazla olması nedeniyle eleştirilerin hedefi olan Fatih Terim'e, primler hariç 4 milyon 671 bin 472 euro (20 milyon TL) tazminat ödeneceği ortaya çıktı.

Terim'in görev yaptığı 3.5 yılda yine primler hariç aldığı net rakam,yaklaşık 70 milyon lirayı buldu.

"MUHASEBECİ Mİ KESİLDİNİZ BAŞIMA"

Milli Takım'da görev yaptığı dönemde maaşına yönelik eleştirilere cevap veren Fatih Terim, "Ne oldu, muhasebeci mi kesildiniz başıma? Biz kimseye ne kadar aldığını soruyor muyuz? Hak edip etmediklerimizi ben hep tartışırım." demişti.

 

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2017 Cuma 20:31
  1. Türkiye Futbol Federasyonu
  2. Fatih Terim
  3. Fatih Terim'in tazminatı
  4. Milli Takım
  • okkesokkes16 dk önce
    zehir olsun zıkkım olsun, ona o parayı verenler sürüm sürüm sürünsün nesilleri kesilsin, ne yapmışta benim 7 sülalemin rüyada göremeyeceği parayı hak etmiş?
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