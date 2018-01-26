'Türkiye eski ihtişamına geri dönüyor'

Kahraman, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Kahramanmaraş'ta, valiliği ziyaret etti.

Yöresel kıyafet giyen çocuklar tarafından valilik önünde çiçeklerle karşılanan Kahraman, tören mangasını selamlayarak valilik binasına geçti. Burada Valilik Anı Defteri'ni imzalayan Kahraman, daha sonra Vali Vahdettin Özkan ile makamında bir süre görüştü.

Basına kapalı gerçekleşen ziyaretin ardından Kahraman, Birlik Vakfı Kahramanmaraş Şube Başkanlığını ziyaret etti.

Kahraman, burada yaptığı konuşmada, milliyetçiliğin ailesini, köyünü, şehrini, memleketini sevmek olduğunu söyledi.

Kahramanmaraş denilince aklına Necip Fazıl Kısakürek'in geldiğini belirten Kahraman, Allah'tan Kısakürek ve ailesine rahmet dileyerek, yeni Necip Fazıl Kısaküreklerin bu topraklardan çıkmasını diledi.

Birlik Vakfı'nın tarihi hakkında bilgiler veren Kahraman, ülkenin kavgaya değil, memleket meseleleriyle meşgul, legal, milli, manevi değerlere bağlı insanlara ihtiyacı olduğunu, vakfın da bu anlamda toparlayıcı bir yer konumunda bulunduğunu ifade etti.

Kahraman, gençlerin yabancıların tesirinde kalmadan kendileri olmaları gerektiğini belirterek, "Kendimiz olmaya ihtiyacımız var. Cumhurbaşkanımız bugün bir dünya lideri çünkü 'ben olacağım' dediği için bu noktada. Böyle inanların yetişmesini sağlamalıyız." dedi.

Türkiye'nin gelişmemesi, ilerlememesi için her zaman önünün kesildiğini ancak günümüzde herkesin her şeyi bildiğini aktaran Kahraman, şöyle devam etti:

"Oyuna gelmiyoruz, çelme takmaya gelmiyoruz. Biz o eski ihtişama doğru yürüyoruz evelallah. Bakın şimdi Afrin'deyiz, dün Fırat Kalkanı'nındaydık. Büyük devletiz. Cihat olmadıkça ilerleme olmaz, dik duramazsınız. Kıtalar ötesi Amerika kovboyunun ne işi var buralarda, Afrika'da, Asya'da. Büyük devlet ayakta kalacak. Şehitlerimiz var Allah gani gani rahmet eylesin. Yan tarafımızı, etrafımızı sağlama alacağız, güçlendikçe kimse dokunamayacak. Fevkalade gelişmeler var yine aynı teraneler, diktatörlük, suistimal, yolsuzluk, hırsızlık, bir bağırmalar, melese o değil mesele, karganın ağzındaki peynir. Ama artık Türkiye vermiyor bunu. Müttefik bir haldeyiz ve Cumhurbaşkanımızın, Allah ömrünü uzun etsin fevkalade bir şekilde dünya politikasına yön veriyor. Allah güzel günlere bizi ulaştırsın ve şehitlerimize gani gani rahmet eylesin."

"NE KADAR BEYİNLERİ YIKANMIŞ"

Kahraman, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin ise şunları kaydetti:

"Şimdi biz Afrin'de harekattayız, buna karşı çıkan sesler var çok üzücü. Ne kadar beyinleri yıkanmış. Zavallıya acınır, kızılmaz. Kızmaya müstahak olmak için de bir seviye lazım. Bu toprakta olan insanlarımızda satılmış çok çok azdır, aldatılmış çoktur, konuşmak lazım. Satılmışlardan biri Pensilvanya'da, o satılmış. O melun satılmış. 15 Temmuz'u gördün, 16'sında Türkiye ne olacaktı? (Ben aldatıldım desene) hayır, aynı şekilde inkara devam ediyor ve Amerika bize onu iade etmiyor. Böyle satılmışlar elbette ki istisna var ama onların da üstesinden geleceğiz inşallah."

"KAPTANLAR GEMİYİ TERK ETMEZ"

Kahraman, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde yaşadıklarını anlatarak, "Bana arkadaşlarımdan iyi niyetle 'bir numaraya bir şey olabilir, siz iki numarasınız, onun için sizi bulamayacakları bir yere getirelim, 3 yer var hangisini seçerseniz oraya gideceğiz' dediler. Oysa kaptanlar gemiyi terk etmezler, gemiyi fareler terk eder. Abdestimi aldım, Cumhurbaşkanımızı, Başbakanımızı bulamadım telefonda doğru meclise gittim ve açtım. Çünkü ben fare değil, kaptanım. Direndik, direnirseniz yanlışa gidenler durmak zorunda kalırlar." şeklinde konuştu.

"BİRİ BİTİYOR ÖBÜRÜNÜ SÜRÜYORLAR"

Kimsenin Türkiye'yi bölemeyeceğini dile getiren Kahraman, "Bölemezsiniz, bölemeyeceksiniz yaşayacak Türkiye'miz evelallah. Çünkü biz sadece kendimiz değil bir kültür coğrafyamız var. Bugün Osmanlı toprakları üzerinde bize bağlı olup şimdi devlet olan 53 devlet var. Biz büyük bir devlettik. 3 kıta 7 denize hükmediyorduk, biz kim olduğumuzu bilmeliyiz." diye konuştu.

Kahraman, Türkiye'de yaşanan darbeler hakkında da konuşarak, "Terör örgütlerini çoğalttılar. Bir sürü harf PKK, PYD, YPG, SGD, DEAŞ, FETÖ biri bitiyor öbürünü sürüyorlar. Bu topraklarda teröristlere imkan tanımayacağız ve bunları önleyeceğiz. Çok ileri mesafeler kat ettik ve daha iyi neticelere gideceğiz inşallah. Amerika DEAŞ'ı kuran Batı ekibidir, 4 bin 900 tane tır gönderdi, niye gönderiyorsun? İran'ın önüne kesmek için gönderiyorlar. Bu noktalarda uyanık olacağız." şeklinde konuştu.