Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Türkiye Esed'le karşı karşıya gelecek!

İngiliz Times gazetesi, Suriye'nin kuzeybatısında Türk askeri ile Esed rejiminin güçlerinin karşı karşıya geleceğini yazdı.

08 Şubat 2018 Perşembe 10:18
Türkiye Esed'le karşı karşıya gelecek!

Richard Spencer imzalı haberde, Türkiye'nin İdlib eyaletine ve Halep eyaletinin güney batısındaki kentlere son günlerde bir dizi asker ve tank gönderdiği belirtiliyor.

Haberde bu girişimin Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Operasyonu'ndan bağımsız göründüğü kaydediliyor.

Haberde "Türk güçleri, Esed ile El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir Şam (HTŞ) ve Özgür Duriye Ordusu (ÖSO) arasındaki cephe hattından en fazla 2 mil (3,2 kilometre) uzaklıktaki El Eis köyünde konuşlandılar" deniyor.

 Haberde, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeybatısında çatışmasızlık bölgeleri oluşturmasına Rusya ve İran ile yapılan anlaşma kapsamında yeşil ışık yakıldığı hatırlatılıyor.

TÜRK ORDUSU ESED'İN KARŞISINA ÇIKIYOR!

Türkiye ordusunun El Eis köyüne, Esad güçlerinin ateşkesi delerek İdlib eyaletinin içlerine doğru ilerlediği bir dönemde konuşlandığına dikkat çekiliyor.

Türk ordusu şimdi onun (rejimin) yoluna çıkıyor" deniyor.

SİVİLLER ÖLÜYOR

Haberde son iki haftada savaşın gördüğü en kötü çatışmalardan ve bombalamalardan bazılarının yaşandığı da söyleniyor.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Şam yakınlarında yer alan muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'ya yönelik bombalı saldırılarda Çarşamba günü en az 31, Salı günü ise 80 sivilin öldüğünü açıklamıştı.

Muhaliflere yakınlığıyla bilinen SOHR, İdlib eyaletinde ise bombalı saldırılarda bu hafta en az 15 sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Haberde, son bir ay içinde Suriye'de en az altı zehirli gaz saldırısı gerçekleştiğinin iddia edildiği de yazıyor.

Haber Tarihi: 08 Şubat 2018 Perşembe 10:18
  1. Zeytin Dalı harekatı
  2. esed güçleri

YORUM YAZ

  • muhjaiddinmuhjaiddin1 sa önce
    Bu durumda israil esadı vuruyor abd esadı vuruyor pyd pkk esadı vuruyor...Biz de mi esadı vurucaz??Bumu bizim tarafımız??
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Altının gramı güne nasıl başladı?
  1. Altının gramı güne nasıl başladı?
  2. Amerika'nın Türkiye'ye karşı 4 büyük..
  3. Ardahan'da FETÖ firarisi sahte..
  4. Almanya'da o bakanlığa tekrar Türk..
  5. Bir dönemin Türk devi için iflas istendi
  6. Terim'den oyuncularına uyarı
  7. Altay Tankı için tarihi gün
  8. Mersin'de sahte içki operasyonu: 1..
  9. 3'üncü Havalimanı'nın yüzde 78'i tamam
  10. Adana’da öğretmenden öğrenciye..
  11. Güvenlik uzmanı Ağar paylaştı!..
  12. Bankaların ücret tarifesi yüzde 50..
  13. Trump'a bir şok daha! 'Hayır' dedi
  14. Sergey Lavrov: 1 milyon insanın..
  15. Fenerbahçe'de Janssen defteri kapandı
  16. Terör örgütü DAEŞ kadın teröristleri..
  17. Askerliğini yapmayan Ahmet Hakan:..
  18. Samuel Eto'o G.Saray maçında olacak..
  19. Esed, ABD askerleriyle çatıştı!..
  20. Türkiye'den AB'ye 'Vize serbestisine..
ABD'nin büyük endişesi: Türkiye YPG'yi...
ABD'nin büyük endişesi: Türkiye YPG'yi...
Anlaşmaya varıldı... Türkiye'ye geliyor
Anlaşmaya varıldı... Türkiye'ye geliyor
Deşifre oldu...İşte MİT'teki köstebek!
Deşifre oldu...İşte MİT'teki köstebek!
Korkunç gerçek veterinere gidince ortaya çıktı!
Korkunç gerçek veterinere gidince ortaya çıktı!
Abdullah Gül'den 'kanal' iddialarına cevap verdi
Abdullah Gül'den 'kanal' iddialarına cevap verdi

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 08.02.2018
Ses yarışmasını kazandı, siyonistler kudurdu
Ses yarışmasını kazandı, siyonistler kudurdu
‘Ciddi şekilde sonuçları olacak…’ Katil tanksavar için kritik karar
‘Ciddi şekilde sonuçları olacak…’ Katil tanksavar için kritik karar