'Türkiye, Ermenistan ve İran sınırlarına da duvar örecek'

Star'dan Ercan Baysal'ın haberine göre, duvar Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yapılacak. Komşu ülkelerle olan dış ticaretin herhangi bir kesintiye uğramaması ve daha fazla geliştirilmesi amacıyla da İran, Gürcistan gümrük kapılarının yanı sıra hizmete kapalı durumdaki Ermenistan'la gümrük kapısının modernizasyonuna ilişkin çalışmaların da hız kazanacağı belirtiliyor.

7 TONLUK SEYYAR BLOK

TOKİ ile Millî Savunma Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı arasında 5 Mayıs 2016 tarihinde Acil Sınır Fiziki Güvenlik Sistemlerinin Yapımına İlişkin Protokol imzalanmıştı. Söz konusu protokol kapsamında TOKİ tarafından 6 il sınırında 3 metre yüksekliğinde duvar, yol ve muhtelif sayılarda gözetleme kulesi, geçiş kapısı imalatı yapılması planlanıyor.

Suriye sınırında beton bloklardan oluşan güvenlik duvarı yapım çalışmalarının devam ettiğine dikkat çeken güvenlik kaynakları "Suriye sınırında çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Bundan sonrasına yönelik planlama da yapılıyor. Herhangi bir değişiklik olmazsa güney sınırımız bittikten sonra doğu sınırına yönelik çalışma başlatılacak. Ardahan, Iğdır ve Kars gibi sınır şehirlerimize de duvar örmeyi planlıyoruz" dedi.



Sınır hattı boyunca 2 metre genişliğinde ve 3 metre yüksekliğindeki 7 tonluk seyyar blokların tamamlanan kısmında, duvarların üzerlerine jiletli tel de çekiliyor. Örülen sınır duvarı portatif, başka yere taşınabilecek şekilde inşa ediliyor. Dev blokların yapımında mukavemeti yüksek dayanıklı beton kullanılıyor. TOKİ sadece duvar kalıbı döküp monte etmiyor, duvarın arkasındaki güvenlik yolunu da yapıyor.



'SURİYE DUVARI NİSANDA BİTECEK' TOKİ



Başkanı Ergün Turan, Suriye duvarının nisanda biteceğini açıkladı.



Turan "Gaziantep, Şanlıurfa ve Kilis illerinde sınır duvarını yapıyoruz. İnsanların geçişlerinin kontrol edilmesi, güvenliğin sağlanması açısından sınır duvarı çok önemli" dedi. Sınırda oldukça zor ve tehlikeli bir çalışma yaptıklarını aktaran Turan "Mayınlı arazi ve sevk-idare işlemleri yapılan işin büyüklüğünü gösteriyor. Beş şantiyenin her birinde günde 200-250 arası beton bloku kalıplara döküyoruz. Bu bloklar, TIR'larla sınır bölgesine sevk ediliyor. Araçların geçişini sağlayacak yolu da biz açıyoruz" dedi.