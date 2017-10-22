Türkiye düşmanlarını korku salacak! Düşmana tek başına dalacak
Türk savunma sanayisinin "Türkiye'nin gökyüzündeki yeni askerleri" olarak nitelendirilen "kamikaze drone"lar sahaya çıkıyor.22 Ekim 2017 Pazar 20:05
Savunma Sanayii Müsteşarı ve Savunma Teknolojileri Mühendislik AŞ (STM) Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, STM tarafından geliştirilen ve ilk kez 13'üncü Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda sergilenen "kamikaze drone"ların seri üretimine başlandığını bildirdi.
Demir, güvenlik güçlerine bugüne kadar deneme amaçlı bazı ürünler sunulduğunu, seri üretimle birlikte teslimatların en kısa zamanda gerçekleştirilmesi yönünde talimat verildiğini belirtti.
TEK BAŞINA DÜŞMANA SALDIRAN YİĞİT: ALPAGU
Türkiye, STM tarafından milli olarak geliştirilen Otonom Taktik Vurucu Sabit Kanatlı Drone "ALPAGU", Otonom Döner Kanatlı Vurucu Drone "KARGU" ve Otonom Döner Kanatlı Keşif Drone "TOGAN" ile hem ilave operasyonel güce kavuştu hem de "sürü teknolojisi" alanında önemli bir adım attı.
Seri üretimine başlanan "drone"ların isimleri öz Türkçe ve savunmayı hedefleyen askeri ikonlardan seçildi. Asimetrik harp ve terörle mücadele operasyonlarının en kritik ekipmanlarından biri olmaya aday ALPAGU, eski Türkçe'de "tek başına düşmana saldıran yiğit" anlamını taşıyor.
Tek bir er tarafından taşınabilen ve lançerden ateşlenebilen ALPAGU, tespit ve küçük ölçekli tehditleri etkisiz hale getirme görevlerini yapabiliyor.
ALPAGU, özgün, gömülü ve gerçek zamanlı görüntü işleme ve derin öğrenme algoritmalarıyla sabit veya hareketli hedeflere karşı etkin kullanılabiliyor.
Sistem; sabit kanatlı drone, lançer ve yer kontrol bileşenlerinden oluşuyor.
ALPAGU'nun, gündüz ve gece etkin operasyon, tali zararları en az olacak şekilde otonom hassas vuruş, hareketli hedeflere yönelim, görevi terk veya kendini imha gibi kabiliyetleri bulunuyor.
Hazırlık süresi azami 45 saniye, menzili 5 kilometre, ağırlığı 3,7 kilogram olan ALPAGU, azami 400 metre irtifaya, en yüksek 80 kilometre/saat hıza ulaşabiliyor.
DÖNER KANATLI KAMİKAZE: KARGU
"Dağ başındaki gözlem kulesi" ve "atmaca" anlamlarına gelen KARGU ise döner kanatlı kamikaze sınıfında bulunuyor.
KARGU, yapısal farkının dışında operasyonel anlamda ALPAGU ile benzer görevleri yerine getiriyor.
Menzili ve hazırlık süresi ALPAGU'yla aynı olan KARGU, bin metre azami irtifaya 72 kilometre/saat hıza çıkabiliyor. KARGU, 6,3 kilogram ağırlığa sahip bulunuyor.
KESKİN GÖZLÜ TOGAN
"Doğan" anlamına gelen TOGAN ise genel maksatlı keşif ve gözetleme görevlerinde kullanmak üzere özgün görev planlama yazılımı, otonom zeka ve harekat kabiliyetleriyle dikkati çekiyor.
TOGAN, özgün gömülü ve gerçek zamanlı görüntü işleme ve derin öğrenme algoritmalarıyla sabit veya hareketli nesnelere karşı etkin olarak kullanılabiliyor.
TOGAN, 30 kat optik yakınlaştırma, 2 eksen stabilize özgün POD gibi kabiliyetler barındırıyor.
Operatöre gerek kalmaksızın uçuş görevini yerine getirebilen, hareketli veya hareketsiz tehditleri otomatik belirleyip sınıflandırabilen TOGAN'dan, gece ve gündüz operasyonlarında yararlanılabiliyor.
TOGAN, 5 kilometre menzile, 40 dakika görev süresine sahip ve bin metre azami irtifaya, 72 kilometre/saat azami hıza çıkabiliyor.
Hazırlık süresi diğer "drone"lar gibi 45 saniyeyle sınırlı TOGAN'ın ağırlığı ise 7,5 kilogramı buluyor.
TOGAN'ın, sürü zekasının ilk milli örneğini teşkil etmek üzere, "kamikaze drone"lar KARGU ve ALPAGU ile birlikte "çoklu drone harekatı" yapacak şekilde kullanılması planlanıyor.
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Mehmet5 sa önce İşte müslüman türkün gücü. Çok gayret etmeliyiz. Türkün türkten başka dostu olmadıgını biliyoruz. Onun için dünya türkten korkacak. Ecdadımız osmanlının evladı olduğumuzu bütün dünya görecek. Allah cumhurbaşkanımıza da uzun ömür versin. Yavuzun torunu böyle olur Allahın izni ile. Nerde masum. Biz orda. Nerde zulüm onu yok edecek yine biz DENİZ GEZMİŞ11 sa önce Ne diyon len net konuş kargunun kanadina takarim kafani Dilaver Derin11 sa önce Adam gibi isim verin no gavurca isimler madem yerli yerli isimler koyun alaettin 12 sa önce bunlardan çok yapılmalı bomba taşıyan intihar kuşu diye düşünüyordumebabiller bunlar daha küçüğü her mekanizma motor hariç plastik yapılarak radar algısı yol edilmeli veya azaltılması allah razı olsun alaettin 12 sa önce bunlardan çok yapılmalı bomba taşıyan intihar kuşu diye düşünüyordumebabiller bunlar daha küçüğü her mekanizma motor hariç plastik yapılarak radar algısı yol edilmeli veya azaltılması allah razı olsun alaettin 12 sa önce BUNU SÖYLE DÜŞÜNÜRDÜMŞAHİN TURU UÇARKEN AVI SEZDIGİ YERDEDONERHAVADA DURUR HEDEFİ KESTİRİNCE ANİDEN DALARBU KUŞLARI TAKLİT YAPILMASINIBUNLARI DÜŞMAN SAHALARINAUÇAKLARI YÜKSELİRKEN ÖNLERİNE VC İKMALİBUNLARI İNTİHAR KUŞLARI YAPILMALI DEMİŞTİM YAZIMIN BİRİNDE YALNIZ HIZ 80KM SAT BU BİR OTOBÜS HIZI KUS HIZI YÜKSEK OLMALI YATAYHIZI SEKSEN İSE YÜKSEKTEN DÜŞEYHIZIYÜKSEK OLUP ANI HAREKET İLE DALARAK İNTİHAR YAPMALIBUNU BEĞENDİM HARAKET DALMA GEZME HIZLARI AYİRT EDİLMELİ FONKSİYONLARI BİR MÜTDETCE DAHA PORUVASİ YAPILMALIDALMA HIZI YÜKSEK OLMASI GEREKİR BUNUN HIZI OLCULMEMİSTİR DİYE DÜŞÜNÜYORUMBAŞARILAR DİLER ALLAH YAR VE YARDIMCINIZ OLSUN AYHAN ERGİNÖZ-EMET12 sa önce HER GEÇEN GÜN GELİŞEN TEKNOLOJİSİ VE ARGE YE ÖNEM VEREN TSK YENİ VERYASYON ÜSTÜN SİLAH VE MÜHÜMATLARI DOSTA GÜVEN DÜŞMANA KORKU VERMESİ BAŞTA MİLLETİMİZ OLMAK ÜZER E ASRI SADET SINIRLARI İÇİNDEKİ KARDEŞLERİMİZİDE SEVİNDİRDİĞİNE EMİNİM. UZAY SAVUNMA SİSTEMİNİ YAKALAYAN, GELİŞTİRDİĞİ LAZER VE OPTİK MEKANİZMALI SİLAHLARLA TARİH SAHNESİNDEKİ YERİMİZİ GÜÇLENDİREN TSK LERİ NİN AYNASININ SIRRININ ALTINDA GÖRMEDİKLERİMİZ GÖRDÜKLERİMİZ KADAR DÜŞMANA DUDAK UÇUKLATACAK DOSTU ONURLANDIRACAK MÜKEMMELLİKTE MUHTEŞEM ÖTESİ OLMASI ARGE NİN SAĞLAMLIĞI VE ARKASINDAKİ KADRONUN CİDDİ VE PROFESYONERLİĞİNİN GEREĞİNDENDİR. BU KUTSAL TOPRAKLARIN HER KARIŞ ALANI PUSUDA BEKLEYEN, HERGÜN YENİ HARİTALARLA ÜLKEMİZ SINIRLARINI KENDİ ÜLKE SINIRLARI İÇİNDE GÖSTEREN; DEVLET KİMLİĞİNDEN ÖTE TERÖR KİMLİĞİNİ BENİMSEYEN VEBESLEYEN; SAVAŞLARINI SÖZLÜ TERÖR PROPAĞADALARI VE TERÖRİSTLERLE YAPAN SİLİK DEVLETLERİN İŞTAHINI KABARTMAKTA. SİLAHLI KUVVETLERİMİZİN ENVANTERİNİ YENİ ,ÜSTÜN VURUŞ GÜCÜ OLAN SİLAHLARLA DONATMASI BU SİLİKLERİN EMELLERİNİ KURSAKLARINDA KOYMAKLA KALMIYOR ;ALGILAMASI GEREKEN MESAJLARI ÇOK SAĞLAM YERLERİNE GÖNDERİYOR;.ALGILAMALARI KOMPLO TEORİLERİYLE DAHA AGRESİF,SİNEK KÜÇÜK MİĞDE BULANDIRIR MİSALİ BİZE YANSITMALARIYLA AYYUKA ÇIKSADA BİZ BUNLARIN ÇÖZÜLEMİYECEK CİNSDEN OLMADIĞINI ÇOK İYİ BİLİYORUZ.ONLARDA BİZİM BUNLARI ÇOK İYİ BİLDİĞİMİZİ BİLİP;KÜÇÜK SİNEK ROLLERİNİ OYNAYA DEVAM EDİYORLAR.BİZİM BÖLGESEL VE KÜRESEL GÜÇ BAĞLAMINDA DÜNYA COĞRAFYASINDA GÖREV ÜSTLENMEMİZ BÜYÜK DEVLET KİMLİĞİNDENDİR.EKONOMİK VE ASKERİ MANEVRALARIMIZ ARTIK HER ANLAMDA KARŞILIĞINI SAYGI UYANDIRACAK ŞEKİLDE BULMAKTADIR. BU SAYGINLIK DÜNYA SİYASİ ARENASINDA GİTTİKÇE EMPATİ UYANDIRMAKTA VE TARAF BULMAKTADIR. AYNI ZAMANDA; TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN ULUSLAR ARASI DİPLOMASİDEKİ ÖNEMİ; HER GEÇEN GÜN AĞIRLIĞINI HİSSETTİREREK VE KATLANARAK ARTMAKTADIR. DIŞ İŞLERİMİZ DİPLOMOSİDE Kİ PROFESYONELLİĞİ SAYESİNDE KENDİNİ BİLMEZDIŞ DIŞ SİYASİ ODAKLARIN SÖZDE DİKTALARI; TEVAZU, RİCA VE MİNNETE DÖNÜŞMÜŞTÜR. BU BAŞARI DİPLOMASİ ADINA DIŞ İŞLERİ BAKANLIĞIMIZIN TÜRKİYE CUMHURİYETİ NEZNİNDE BÜYÜK DEVLET OLMA ONURUNUN EN BÜYÜK KAZANIMIDIR. BU BAĞLAMDA KÜRESEL AÇIDAN, DIŞ SİYASİ ARENADA VE BÖLGESİNDE HİSSEDİLİR BİR SAYGINLIKLA SÖZÜ DİNLENEN BİR ÜLKE KONUMUNDAYIZ.. Bekir13 sa önce Aman kemalle sezgin duymasin... Rasim13 sa önce Allah yardımcınız olsun. Lütfen bu yola devam, durmak yok medya ne gevelerse gevelesin. Tan14 sa önce Kami = Tanrı; Kaze = Rüzgar"Tanrı rüzgarı" anlamına geliyor.