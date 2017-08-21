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Türkiye düşmanı hırladı: Almanya fazla nazik...

Yeşiller Partisi Eş Başkanı Cem Özdemir, Alman hükümetini Türkiye'nin provokasyonlarına çok uzun bir süre "fazla nazikçe" karşılık vermekle eleştirdi.

21 Ağustos 2017 Pazartesi 14:47
Türkiye düşmanı hırladı: Almanya fazla nazik...

Türkiye düşmanı Yeşiller Partisi Eş Başkanı Cem Özdemir, Alman televizyonu ARD'nin sabah programında yaptığı açıklamada, "İspanyol hükümetinin de halihazırda Türkiye'de yaşananları takip ettiğine, Türkiye'nin başına buyruk davranan, açık bir cezaevine döndüğünün farkında olduğuna eminim" şeklinde konuştu.

Özdemir, Alman hükümetini ise Türkiye'nin provokasyonlarına çok uzun bir süre 'fazla nazikçe' karşılık vermekle eleştirdi.

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Cem Özdemir, "'Sayın Erdoğan'a kibar davranırsak o da bize karşı kibar olur' şeklindeki politika büyük bir gürültüyle yıkıldı" dedi. Özdemir, "Türkiye'nin hazırladığı absürt 'teröre destek veren Alman şirketleri' listesine karşılık Alman hükümetinin Hermes kredi garantisinin gözden geçirilmesi tehdidinin ardından Türkiye'den sadece 24 saat içinde tepki alındığını" savundu.

Yeşiller Partisi Eş Başkanı, "Erdoğan'ın kolunun Almanya ve Avrupa'ya kadar uzanamayacağını göstermenin zamanıdır" dedi.

'ERDOĞAN, OLAYLARIN ÇIĞRINDAN ÇIKMASINA İHTİYAÇ DUYUYOR'

Özdemir, Erdoğan'ın bitmek bilmeyen provokasyonlarının ardında ise açık siyasi bir hesap yattığını savundu.

Yeşiller Partisi milletvekili Özdemir, "Erdoğan egemenliğini güçlendirmek için gerek yurt içinde gerekse yurt dışında olayların sürekli çığrından çıkmasına ihtiyaç duyuyor. Yoksa insanlar ekonominin durumu nedir, Türkiye neden izole olmuş durumda, neden ülkenin dünyadaki dostları giderek azalıyor, diye sormaya başlar. İnsanların bunu sormaması içinse düşmanlara ihtiyaç duyuluyor" şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2017 Pazartesi 14:47
  1. Cem Özdemir
  • vahapzadevahapzade1 sa önce
    Allah aşkına şu ermeni piçini konuşturman ve türkiyeye gelmesini yasaklayın mubarek toprağımı pislik kirletmesin
  • AliAltunAliAltun1 sa önce
    .....
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