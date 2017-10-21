Türkiye düşmanı Cem Özdemir'e partilisinden şok
Almanya'da Yeşiller Partisinden Hannover-Garbsen Belediye Meclisi üyesi Orhan Akdağ partisinden istifa ederek Türklerin kurduğu partiye geçti21 Ekim 2017 Cumartesi 19:03
Almanya'da Yeşiller Partisinden Hannover-Garbsen Belediye Meclisi üyesi seçilen Orhan Akdağ, yaptığı açıklamada, parti değiştirmesine sebep olarak Yeşillerin son yıllardaki anlamsız ve akılalmaz siyasi tutumunu gösterdi.
Akdağ, eski partisini eleştirerek, ''Yeşiller Partisi göçmenlerin sorunlarıyla ilgileneceği yerde sığ politika izliyor ve Türkiye karşıtı bir rotada gidiyor. Almanya'da yükselen aşırı sağa tepki vermesi gerekirken neredeyse onların ekmeğine yağ sürer hale geldi. Genel Başkanı Cem Özdemir, yatıyor, kalkıyor sürekli Türkiye'ye dikkat çekiyor. Zannedersin ki kendisi Türkiye'de muhalefet partisi genel başkanı.'' değerlendirmesinde bulundu.
Yeşillerle birlikte hemen hemen diğer partilerin hepsinin göçmenleri "savunuyor gibi" göründüğünü iddia eden Akdağ, aslında tam aksine göçmenlerin asimile edilerek kendi kimlik ve benliklerini unutturulmasının amaçlandığını savundu.
''KENDİME YAKIN HİSSETİĞİM PARTİYE GEÇİYORUM''
Yeşiller partisini Türkleri ve göçmenleri ilgilendiren konularda sahada görememekten yakınan Akdağ, açıklamada şunlara yer verdi:
''Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütünün işlediği cinayetlerle ilgili girişimleri yok. Saldırıya uğrayan sığınmacılar ve mültecilere yönelik politika geliştiremiyorlar. Müslümanların sorunlarına parmak basmıyorlar. Maalesef bunu hiçbir parti yapmıyor.''
Akdağ, BIG'e geçmesine ilişkin de ''Tüm bu ifade ettiklerimin neticesinde bana yakın olan, tüm bu konuların ele alındığı ve kendime yakın hissettiğim BIG Partisi´ne geçiyorum. Hannover–Garbsen Belediye Meclisi Üyesi olarak şimdi BIG Partisi safında yerimi alacağım ve çalışmalarımı aralıksız burada sürdüreceğim.'' ifadelerini kullandı.
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[email protected]1 gün önce Hayvanlara hakeret ediyorsun arkadas Bora1 gün önce Cem özdemir samsunlu değil mi gayet normal alman yurtdaşlığına geçince Türkiye yi kötülerle ama Ermeni kökenli Alman milletvekilleri Ermenistan i sonuna kadar destekliyorlar Melih Kahramaner1 gün önce Bu Turk dusmani haini susturmak lazim. Turkiye dunyanin en iyi guzel ulkesi ve sistemi dunyanin en iyisidir. Turkiyedeki yasam kadar rahat ve ozgurluk bol olan baska bir ulke yoktur. 27 sene yurtdisinda yasamis biri olarak yaziyorum. ve her turlu yabanci ile tartismaya hazirim neden turkiyenin en iyi ulke oldugunu. Ruhi 1 gün önce Baslik yanlis olmus türkiye düsmani degil kendi irkini satan cigeri bes para etmez vatan haini domuzcu cem olmasi lazimdi Emekli481 gün önce Bu ermeni çocuğunu yine niye haber yaptınız. Bilmeyenler Türk sanacak. Nedim UĞUR1 gün önce Müslümanlar Avrupanın başının belası, cahil, yeteneksiz, yalancı ve iki yüzlü mahluklar. ..Yoklukları varlıklarından daha hayırlı lüzumsuz canlılar. Hannover1 gün önce Helal olsun Orhan abi. Hannover seninle gurur duyuyor! Kanuni1 gün önce Tebrikler ORHAN AKDAĞ. ! Turgut 1 gün önce Ya bir süre önce bu cem Özdemir ilearamız çokiyiidi diyehatırlıyorum.Yanlışmıhatırlıyorum.Yadabaşkabiriilemi karıştırıyorum. Urfalı 1 gün önce En sonunda vicdansahibi biri çıktı. Cem özdemir domuz eti yiye yiye domuz olmuş vesselam