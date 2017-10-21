Türkiye düşmanı Cem Özdemir'e partilisinden şok

Almanya'da Yeşiller Partisinden Hannover-Garbsen Belediye Meclisi üyesi seçilen Orhan Akdağ, yaptığı açıklamada, parti değiştirmesine sebep olarak Yeşillerin son yıllardaki anlamsız ve akılalmaz siyasi tutumunu gösterdi.



Akdağ, eski partisini eleştirerek, ''Yeşiller Partisi göçmenlerin sorunlarıyla ilgileneceği yerde sığ politika izliyor ve Türkiye karşıtı bir rotada gidiyor. Almanya'da yükselen aşırı sağa tepki vermesi gerekirken neredeyse onların ekmeğine yağ sürer hale geldi. Genel Başkanı Cem Özdemir, yatıyor, kalkıyor sürekli Türkiye'ye dikkat çekiyor. Zannedersin ki kendisi Türkiye'de muhalefet partisi genel başkanı.'' değerlendirmesinde bulundu.



Yeşillerle birlikte hemen hemen diğer partilerin hepsinin göçmenleri "savunuyor gibi" göründüğünü iddia eden Akdağ, aslında tam aksine göçmenlerin asimile edilerek kendi kimlik ve benliklerini unutturulmasının amaçlandığını savundu.



''KENDİME YAKIN HİSSETİĞİM PARTİYE GEÇİYORUM''

Yeşiller partisini Türkleri ve göçmenleri ilgilendiren konularda sahada görememekten yakınan Akdağ, açıklamada şunlara yer verdi:



''Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütünün işlediği cinayetlerle ilgili girişimleri yok. Saldırıya uğrayan sığınmacılar ve mültecilere yönelik politika geliştiremiyorlar. Müslümanların sorunlarına parmak basmıyorlar. Maalesef bunu hiçbir parti yapmıyor.''



Akdağ, BIG'e geçmesine ilişkin de ''Tüm bu ifade ettiklerimin neticesinde bana yakın olan, tüm bu konuların ele alındığı ve kendime yakın hissettiğim BIG Partisi´ne geçiyorum. Hannover–Garbsen Belediye Meclisi Üyesi olarak şimdi BIG Partisi safında yerimi alacağım ve çalışmalarımı aralıksız burada sürdüreceğim.'' ifadelerini kullandı.