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Türkiye düşmanı Cem Özdemir'e partilisinden şok

Almanya'da Yeşiller Partisinden Hannover-Garbsen Belediye Meclisi üyesi Orhan Akdağ partisinden istifa ederek Türklerin kurduğu partiye geçti

21 Ekim 2017 Cumartesi 19:03
Türkiye düşmanı Cem Özdemir'e partilisinden şok

Almanya'da Yeşiller Partisinden Hannover-Garbsen Belediye Meclisi üyesi seçilen Orhan Akdağ, yaptığı açıklamada, parti değiştirmesine sebep olarak Yeşillerin son yıllardaki anlamsız ve akılalmaz siyasi tutumunu gösterdi.

Akdağ, eski partisini eleştirerek, ''Yeşiller Partisi göçmenlerin sorunlarıyla ilgileneceği yerde sığ politika izliyor ve Türkiye karşıtı bir rotada gidiyor. Almanya'da yükselen aşırı sağa tepki vermesi gerekirken neredeyse onların ekmeğine yağ sürer hale geldi. Genel Başkanı Cem Özdemir, yatıyor, kalkıyor sürekli Türkiye'ye dikkat çekiyor. Zannedersin ki kendisi Türkiye'de muhalefet partisi genel başkanı.'' değerlendirmesinde bulundu.

Yeşillerle birlikte hemen hemen diğer partilerin hepsinin göçmenleri "savunuyor gibi" göründüğünü iddia eden Akdağ, aslında tam aksine göçmenlerin asimile edilerek kendi kimlik ve benliklerini unutturulmasının amaçlandığını savundu.

''KENDİME YAKIN HİSSETİĞİM PARTİYE GEÇİYORUM''

Yeşiller partisini Türkleri ve göçmenleri ilgilendiren konularda sahada görememekten yakınan Akdağ, açıklamada şunlara yer verdi:

''Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütünün işlediği cinayetlerle ilgili girişimleri yok. Saldırıya uğrayan sığınmacılar ve mültecilere yönelik politika geliştiremiyorlar. Müslümanların sorunlarına parmak basmıyorlar. Maalesef bunu hiçbir parti yapmıyor.''

Akdağ, BIG'e geçmesine ilişkin de ''Tüm bu ifade ettiklerimin neticesinde bana yakın olan, tüm bu konuların ele alındığı ve kendime yakın hissettiğim BIG Partisi´ne geçiyorum. Hannover–Garbsen Belediye Meclisi Üyesi olarak şimdi BIG Partisi safında yerimi alacağım ve çalışmalarımı aralıksız burada sürdüreceğim.'' ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 21 Ekim 2017 Cumartesi 19:03
  1. Yeşiller Partisi
  2. Hannover-Garbsen
  3. Orhan Akdağ
  4. Nasyonal Sosyalist Yeraltı
  5. Almanya
  • Alpay.salikara@gmail.com[email protected]1 gün önce
    Hayvanlara hakeret ediyorsun arkadas
  • BoraBora1 gün önce
    Cem özdemir samsunlu değil mi gayet normal alman yurtdaşlığına geçince Türkiye yi kötülerle ama Ermeni kökenli Alman milletvekilleri Ermenistan i sonuna kadar destekliyorlar
  • Melih KahramanerMelih Kahramaner1 gün önce
    Bu Turk dusmani haini susturmak lazim. Turkiye dunyanin en iyi guzel ulkesi ve sistemi dunyanin en iyisidir. Turkiyedeki yasam kadar rahat ve ozgurluk bol olan baska bir ulke yoktur. 27 sene yurtdisinda yasamis biri olarak yaziyorum. ve her turlu yabanci ile tartismaya hazirim neden turkiyenin en iyi ulke oldugunu.
  • Ruhi Ruhi 1 gün önce
    Baslik yanlis olmus türkiye düsmani degil kendi irkini satan cigeri bes para etmez vatan haini domuzcu cem olmasi lazimdi
  • Emekli48Emekli481 gün önce
    Bu ermeni çocuğunu yine niye haber yaptınız. Bilmeyenler Türk sanacak.
  • Nedim UĞURNedim UĞUR1 gün önce
    Müslümanlar Avrupanın başının belası, cahil, yeteneksiz, yalancı ve iki yüzlü mahluklar. ..Yoklukları varlıklarından daha hayırlı lüzumsuz canlılar.
  • HannoverHannover1 gün önce
    Helal olsun Orhan abi. Hannover seninle gurur duyuyor!
  • KanuniKanuni1 gün önce
    Tebrikler ORHAN AKDAĞ. !
  • Turgut Turgut 1 gün önce
    Ya bir süre önce bu cem Özdemir ilearamız çokiyiidi diyehatırlıyorum.Yanlışmıhatırlıyorum.Yadabaşkabiriilemi karıştırıyorum.
  • Urfalı Urfalı 1 gün önce
    En sonunda vicdansahibi biri çıktı. Cem özdemir domuz eti yiye yiye domuz olmuş vesselam
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