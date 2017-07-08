Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Türkiye düşmanı Cem Özdemir, Almanya'ya toz kondurmadı!

Hamburg'da yaşanan büyük olaylara beklenmedik bir isimden tepki geldi. Türkiye'deki hükümet karşıtı protestoları her platformda destekleyen Yeşiller Partisi Eşbaşkanı Cem Özdemir, Almanya'daki eylemleri 'anlamsız' buldu.

08 Temmuz 2017 Cumartesi 20:28
Türkiye düşmanı Cem Özdemir, Almanya'ya toz kondurmadı!

Almanya'nın Hamburg kentinde G20 Liderler Zirvesi'ne karşı on binlerce gösterici iki gündür sokaklar protesto gösterileri düzenliyor. Dünya liderlerini ağırlayan kent adeta savaş alanına dönmüş durumda.

Alman güvenlik güçleri, şiddetini artıran olaylara karşı sert müdahalelerde bulunmaya başladı. Polis, operasyonlarla evlere baskınlar düzenleyebileceğini açıkladı. Ayrıca Alman Özel Kuvvetler de müdahalelere katıldı.

"Protestolar anlamsız"

Yeşiller Partisi Eşbaşkanı Cem Özdemir'in olaylara karşı ifadeleri ise dikkatleri çekti. Katıldığı her platformda Türkiye'yi karalayan ve protestolara destek veren Özdemir, Almanya için çelişkili bir tutum sergiledi. Gösterileri anlamsız bulduğunu ifade eden Özdemir, Alman polisi içinse destek mesajı yayımladı.

Tepki yağıyor

Vatandaşlar, söz konusu tweetin altına Özdemir'in Gezi olayları boyunca verdiği provokatif destek mesajlarını hatırlatan görüşlerini paylaştı.

Haber Tarihi: 08 Temmuz 2017 Cumartesi 20:28
  1. Türkiye
  2. Almanya
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Almanya'nın kararı teröristleri kudurttu: "Merkel Erdoğan'a boyun eğdi"
    1. Almanya'nın kararı teröristleri..
    2. Erdoğan'dan Demirtaş yorumu:..
    3. Tunceli'de sivil aracın geçişi..
    4. Olay sonrası Suriyeli Astronot..
    5. Türkiye sınırına dev bayrak asıldı!
    6. İslâm'da sağ taraftan başlamak neden..
    7. Cennetü’l Bakî nedir?
    8. Türkiye düşmanı Cem, Almanya'ya toz..
    9. Alaçatı sörf şenliği başladı
    10. Sünnet olan şehit çocukları 'kırmızı..
    11. Safranbolu'da Geleneksel Lezzet..
    12. "Bölgede terör adacıkları..
    13. Kur'an'la taçlandılar
    14. 'Kırmızı plakalı' araç onlara tahsis..
    15. "Suriyeliler kirli provokasyonlara..
    16. Avrupa'ya net mesaj: Asla izin..
    17. Sri Lanka'da 'Şehit Halil Kantarcı..
    18. KKTC Türkiye'ye mi katılacak?..
    19. Irak'ın bölünmesini isteyen gazeteciye..
    20. Suriye'nin Türkiye sınırına 'devrim..
    'Türk askeri çekilsin' diyorlardı... Kıbrıs görüşmeleri bitti!
    'Türk askeri çekilsin' diyorlardı... Kıbrıs görüşmeleri bitti!
    FETÖ'den ihraç edilen polis evinin balkonuna bakın ne pankartı astı
    FETÖ'den ihraç edilen polis evinin balkonuna bakın ne pankartı astı
    Atatürk Havalimanı'nda korku dolu anlar! Pilot: Uçak çok seri bir şekilde çöküyor
    Atatürk Havalimanı'nda korku dolu anlar! Pilot: Uçak çok seri bir şekilde çöküyor
    ByLock’u 'Arama Tarama Mesulü' yüklüyor kumpasları ‘Bilgi İşlem Mesulü’ kuruyor
    ByLock’u 'Arama Tarama Mesulü' yüklüyor kumpasları ‘Bilgi İşlem Mesulü’ kuruyor