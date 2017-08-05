Türkiye dünyanın en cömert ülkesi

ANKARA - Birleşmiş Milletler (BM) Suriye İnsani Yardım Koordinatörü ve Norveç Mülteci Konseyi (NRC) Başkanı Jan Egeland, Ankara’da Dışişleri Bakanlığı, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kızılay yetkilileriyle Suriyelilere insani yardım konularını ele aldığı görüşmelerin ayrıntılarını anlattı. Suriye’den gelen 3 milyon, dünyanın başka yerlerinden gelen yarım milyon sığınmacıya yönelik eşsiz yardım ve çabaları nedeniyle Türkiye’ye ve Türk halkına NRC adına teşekkür etmeye geldiğini belirten Egeland, “Türkiye, mültecileri kabul etmek ve onları korumak konusunda dünyadaki en cömert ülke. Bu görülmeli, fark edilmeli. Bu kadar Suriyeli ve başka ülkelerden sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye’nin büyük fedakârlıklarını ve çabalarını anlamalıyız” diye konuştu.

TÜRKİYE BÜYÜK SORUMLULUK YÜKLENİYOR

NRC’nin, sığınmacılara yardım konusunda Türkiye ile iki yıldır yakın işbirliği içinde çalıştığını dile getiren Egeland, hem Türkiye’deki sığınmacılar için hem de sınırın ötesinde yardıma ihtiyaç duyan Suriyeliler için Türkiye’ye daha çok destek olmak istediklerini kaydetti. Egeland, “Türkiye 3,5 milyon mülteciye kapılarını açarak büyük bir sorumluluk yükleniyor. Mültecilere yardım ve koruma sağlayan dünyanın en büyük organizasyonlarından biri olan NRC de eğitim, koruma, gıda güvenliği gibi konularda tecrübelerini paylaşabilir” dedi.

TÜRKİYE HAYAT DESTEĞİ SAĞLIYOR

Türkiye’nin Suriyeliler için yaptıklarının ön plana çıktığına dikkati çeken Egeland, “Türkiye dünyadaki bütün ülkelerden daha fazla Suriyeliyi kabul ederek ve Suriye’ye doğru, sınır ötesine bir ‘hayat desteği’ sağlayarak özellikle ülkenin kuzeyine yönelik büyük işler yürüttü. Ayrıca Türkiye’nin BM aracılığıyla kuşatılmış bölgelere yardım ulaştırılması konusundaki çabalarına, Suriyeli hastaların tedavisini hastanelerinde nasıl karşıladığına da tanık oldum” ifadelerini kullandı.