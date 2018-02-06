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Türkiye dünya altın rezervinde kaçıncı sırada?

Dünyada  yatırımcılar gibi merkez bankaları da "güvenilir liman" altına yönelirken,  2011'de altını zorunlu karşılık olarak kabul eden Türkiye, dünya altın rezervi ülke sıralamasında ilk 10'da.

06 Şubat 2018 Salı 17:00
Türkiye dünya altın rezervinde kaçıncı sırada?

Altın, küresel finans kriziyle birlikte bireysel yatırımcılar gibi  merkez bankalarının da tercihi haline geldi. Bazı ülkelerin merkez bankaları son  yıllarda altın rezervlerini artırma yoluna giderken, Türkiye Cumhuriyet Merkez  Bankası da (TCMB) Ekim 2011'deki Eylem Planı ile Türk lirası (TL) yükümlülükler  için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılıkların yüzde 10'una kadar olan  kısmının altın cinsinden tutulabilmesine imkan sağladı. Söz konusu miktar zaman  içinde de artırıldı.

TCMB'nin kararı ile bankalar, yastık altındaki altınları ekonomiye  kazandırma çalışmalarına hız verirken, Merkez Bankası da rezervlerini önemli  miktarda artırmış oldu.

Dünya Altın Konseyi (WGC) verilerine göre, Şubat 2018 itibarıyla  elinde 8 bin 133 ton altın rezervi bulunan ABD, dünya ülkeleri arasında ilk  sıradaki yerini korumaya devam ediyor. ABD'yi, 3 bin 373 ton ile Almanya, 2 bin  451 ton ile İtalya takip ediyor.

Fransa'nın 2 bin 436 ton, Çin'in bin 842 ton, Rusya'nın bin 838 ton,  İsviçre'nin bin 40 ton, Japonya'nın 765 ton ve Hollanda'nın 612 ton altın rezervi  bulunuyor.

2011'İN 4'ÜNCÜ ÇEYREĞİNDEN İTİBAREN ARTIŞA GEÇTİ

WGC verilerine göre, TCMB'nin, Ekim 2011'de, zorunlu karşılığa tabi  olan TL yükümlülüğünün yüzde 10'unun altın olarak tutulmasına imkan tanıması  sonucu, Eylül 2011'de 116,1 ton olan Türkiye'nin altın rezervleri, 2011’in 4'üncü  çeyreğinden itibaren artışa geçti.

Merkez Bankası, zaman içinde altında zorunlu karşılık oranlarını  yükselterek bankalara ek likidite sağlarken rezervlerini de artırdı. Merkez  Bankası'nın kararı ile "Altın Günleri" düzenleyen bankalara her geçen yıl  yenileri eklendi.

Dünya altın rezervi sıralamasında uzun yıllardır ilk 15 içerisinde yer  alan Türkiye, Merkez Bankası'nın son dönemde hızla artan rezervleri sonucu bu ay  itibarıyla Hindistan'ı geçti. WGC'nin IMF hariç ülkeler sıralamasına  bakıldığında, altın rezervi Şubat 2018 itibarıyla 564,8 tona ulaşan Türkiye,  10'uncu sıraya yerleşti.

TCMB'NİN ALTIN REZERVİ BİR YILDA YAKLAŞIK 10 MİLYAR DOLAR ARTTI

Bu arada, TCMB'nin son dönemde Borsaİstanbul Kıymetli Madenler ve  Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar  arasında yer alması dikkati çekiyor.

Uzmanlar, TCMB'nin KMKTP'de son 3 aydır en çok işlem gerçekleştiren  kurumlar içerisinde bulunmasının da altın rezervlerinin artarak Türkiye'nin,  WGC'de üst sıraya taşınmasına katkı sağladığını belirtti. Uzmanlar, Türkiye’nin  altın rezervlerindeki artışın devam etmesinin beklendiğini de kaydetti.

Haber Tarihi: 06 Şubat 2018 Salı 17:00
  1. Türkiye
  2. altın rezervleri

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