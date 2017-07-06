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Türkiye dostu Alman gazeteciyi hastanelik ettiler

Almanya'nın Bremen kentinde PKK’lılar Alman gazeteci Martin Lejeune'yi mahkemede polisin gözü önünde saldırarak hastanelik etti.

06 Temmuz 2017 Perşembe 09:09
Türkiye dostu Alman gazeteciyi hastanelik ettiler

Türkiye dostu Alman gazeteci Martin Lejeune duruşmasını takip ettiği mahkeme binasının önünde polis ekiplerinin varlığına rağmen 5-6 kişilik terör örgütü elemanlarının saldırısına uğradı.

Bundan bir kaç ay önce Türklerin ve Müslümanların haklarını savunmak için PKK'ya karşı yapılan bir gösteride bir çocuk linç edilerek öldürülmüştü.

Kafasına tekme atılarak darp edildiğini belirten Lejeune olay anını şöyle anlattı: "Hakim beni çağırarak duruşma odasında çıkmamı istedi. Bay Lejeune duruşma odasından çıkmanız lazım çünkü sizi şahit olarak dinleyeceğiz dedi. Ben çıkışa doğru gittim orada bana insanlar küfür etti, tükürdü ve çelme taktı. Bunun üzerine mahkemeden çıkınca mahkeme binasının önünde 4 veya 5 polis aracı vardı. Orada polislerin önünde 5 ya da 6 kişilik bir grup saldırdı. Birisi beni tuttu, öbürleri beni darp etti. Yere düştükten sonra kafama tekme atmaya başladılar. Çok korktum. Bremen şehrinin kahraman halkına çok teşekkür derim onlar beni bu suikastten kurtardı. Polisler fark ettiğim kadarıyla suçluları takip etmedi.Saldırgan şahıslar davada yargılanan grubun tarafından geldi."

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2017 Perşembe 09:09
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